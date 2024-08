- Nouvelles menaces de bombes en Saxe - maintenant à Plauen

En début de matinée, la police a été appelée à Plauen suite à des menaces de bombe dans deux écoles. Hier déjà, la police avait été déployée en Saxe-Orientale en raison de plusieurs menaces de bombe. Un porte-parole de la police a déclaré en matinée que l'évacuation se poursuivait. Étant donné que les menaces ont été reçues avant 07h30, il était initialement incertain s'il y avait des élèves dans les bâtiments scolaires à ce moment-là.

La police était également présente avec des chiens renifleurs. Jusqu'à présent, il est toujours incertain s'il y a un lien avec les menaces de bombe du mercredi, a déclaré le porte-parole.

Mercredi, des menaces de bombe ont perturbé les opérations dans deux écoles de Görlitz et une à Bautzen et Lauta. Les écoles ont été fouillées et par la suite, la police a donné l'autorisation de retour. Les enquêtes se poursuivent. Les écoles en Saxe avaient repris après les vacances lundi.

Parallèlement aux événements en Saxe-Orientale, des menaces ont également été proférées en Thuringe et en Saxe-Anhalt mercredi. Dans un cas à Jena, il a été rapporté que des e-mails identiques avaient été envoyés à des écoles dans tout le pays. Si un lien existe avec les menaces contre les écoles en Saxe, cela n'est pas encore connu, selon la direction de la police de Görlitz.

La police a fait appel à des chiens renifleurs pour vérifier la présence de substances dangereuses, car elle ignorait si les menaces étaient liées à celles des jours précédents impliquant d'autres poissons, tels que des écoles dans différentes régions. Malgré les autres menaces de bombe, toutes les écoles en Saxe, y compris celles de Plauen et celles précédemment perturbées, ont rouvert après des enquêtes approfondies et des vérifications.

