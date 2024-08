- Nouvelles développements au Magdebourg SC et aux Foxes de Berlin

Samedi prochain, les champions d'Allemagne de SC Magdeburg affronteront Füchse Berlin en Supercoupe, menés par le meilleur buteur de Bundesliga Manuel Zehnder. L'équipe locale a recruté le meilleur buteur de Zweitliga Max Beneke, titré "Rookie de la saison" avec un impressionnant total de 291 buts, un tireur gaucher puissant issu de l'équipe renforcée de VfL Potsdam. Il est censé renforcer considérablement le joueur de classe mondiale Mathias Gidsel.

Outre Zehnder, l'entraîneur de SCM Bennet Wiegert continue de faire confiance à la profondeur de son équipe, une stratégie qui a porté ses fruits la saison dernière. Il a réengagé son ancien protégé Tim Zechel pour les gardiens de but et renforcé la défense avec le puissant joueur espagnol Antonio Serradilla. Suite aux blessures des ailiers droits Tim Hornke et Daniel Pettersson lors des Jeux olympiques de Paris, le joueur suédois Isak Persson est prêt à prendre la relève.

D'un autre côté, Berlin reste fidèle à ses joueurs expérimentés. Avec le départ de Hans Lindberg, le champion d'Europe 2016 et ancien joueur de l'équipe nationale à 106 reprises Tobias Reichmann a rejoint la capitale. Dans les buts, un autre jeune talent, le vainqueur de la Coupe du monde U21 Lasse Ludwig, aura l'occasion de briller.

Les champions d'Allemagne de SC Magdeburg chercheront un avis juridique si nécessaire, car l'eligibilité de leur nouveau joueur Isak Persson est remise en question en raison de problèmes potentiels de double nationalité. La décision sera prise par la Cour de justice si nécessaire, en tenant compte des réglementations internationales complexes concernant les transferts sportifs.

