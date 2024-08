- Nouvelle série dramatique "Limbo": cette catastrophe s'est réellement produite

Ebba (Rakel Wärmländer), Gloria (Louise Peterhoff), et My (Sofia Helin), toutes dans la quarantaine, sont amies depuis des années. Gloria, célibataire et photographe free-lance, prend la vie à la légère et aime faire la fête, tandis qu'Ebba consacre toute son ambition à sa carrière d'agent immobilier. Ebba vit avec sa famille dans un appartement chic à Stockholm, son mari Frederik gérant le foyer. My est psychologue et vit avec une femme et son adolescent.

Un soir d'été, leurs fils Jakob, Lukas et Sebbe sortent fêter avec d'autres amis. Bien que ce ne soit pas prévu, ils sortent tard dans la nuit en décapotable. Au milieu de la nuit, leurs mères reçoivent des appels : les fils ont eu un accident de voiture. Des heures d'angoisse à l'hôpital suivent, et enfin, la nouvelle : les fils de Gloria et My ne sont que légèrement blessés. Mais Jakob, le fils d'Ebba, est dans le coma.

Peut-on haïr le fils par alliance de sa meilleure amie ?

Le monde quotidien dans lequel se déroule cette série semble parfait : tout le monde est toujours bien habillé, les décors sont magnifiques, il y a une maison de vacances au bord du lac. Mais l'accident révèle des abîmes. Le titre "Limbo" a une origine latine - "in limbo" signifie "en enfer". Maintenant, l'amitié des femmes est également incertaine. Deux d'entre elles peuvent presque continuer comme avant, la vie de l'une est détruite. C'est injuste, mais est-ce que ce serait plus juste si c'était différent ? Qui est coupable ? Peut-on haïr le fils par alliance de sa meilleure amie ? Et comment réagirait-on si une histoire comme celle-ci était réelle ?

Après l'accident, Ebba est souvent confrontée aux réactions maladroites de ceux qui l'entourent. Il y a une connaissance qui l'arrête dans le supermarché et qui ne se gêne pas pour sortir les clichés : "Jakob sera bientôt sur pied." Elle lui raconte l'histoire d'un ami qui a été paralysé après un accident. "Il a quatre enfants et est marié pour la troisième fois. Tout est possible." On peut voir qu'Ebba a envie d'exploser à ce moment-là. Plus tard, elle le fait.

Quand ses amies continuent de lui dire que "tout ira bien", ça ne fait qu'empirer les choses. Parce que Ebba sait : ce ne sera pas le cas. Jakob a des lésions cérébrales graves.

L'"véritable" Jakob fait une brève apparition

L'actrice Rakel Wärmländer, principalement connue en Suède en tant que comedienne, a co-écrit le scénario avec Emma Broström. L'histoire bouleversante racontée dans "Limbo" est proche de celle de Wärmländer elle-même. En 1997, des amis à elle ont eu un accident de voiture, et elle-même est restée au chevet du garçon gravement blessé pendant des semaines. La série se déroule à Östermalm, le quartier où Wärmländer a grandi.

Les personnages sont fictifs, mais l'intrigue est basée sur des événements réels. Pour mieux comprendre les circonstances, l'actrice a rencontré les anciens amis d'alors et a donné le script aux familles à lire. Les personnes qui étaient dans la voiture il y a plus de 25 ans apparaissent en figurants dans les six épisodes. Dans les premières secondes de "Limbo", un homme en fauteuil roulant est poussé sur un trottoir. C'est Mårten, le "véritable" Jakob.

