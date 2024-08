- Nouvel exercice scolaire: plus de 272 970 élèves engagés

L'année scolaire à venir à Hambourg bat des records : un total de 272 970 élèves sont attendus dans les écoles de Hambourg au début de l'année scolaire 2024/25, ce qui représente le plus haut chiffre d'inscriptions jamais enregistré. L'augmentation est la plus importante dans les écoles publiques, avec une augmentation de 6 230 élèves.

Malgré cette croissance, il y a des signes de ralentissement, car l'augmentation projetée était beaucoup plus élevée l'an dernier, à 4,6 %, par rapport à l'augmentation actuelle prévue de 2,5 %.

La sénatrice de l'Éducation Ksenija Bekeris (SPD) a commenté : "Nous nous attendons à ce que la croissance de la population scolaire se stabilise à un niveau élevé dans les années à venir. Par conséquent, nous ne pouvons pas baisser la garde et nous nous efforcerons de maintenir des classes réduites et de maintenir les normes pédagogiques renommées de Berlin. Nous continuerons à affecter des fonds à la construction d'écoles et au recrutement d'enseignants supplémentaires."

Huit nouvelles écoles publiques ouvriront leurs portes

Le jeudi 1er septembre 2024 marquera le début de l'année scolaire 2024/25 à Hambourg, avec un total de 476 écoles. Huit nouvelles écoles générales publiques ouvriront pour la première fois, ce qui constitue "le plus grand nombre d'écoles jamais ouvertes en même temps à Hambourg". Les rénovations et les extensions des écoles publiques se poursuivront pendant l'année scolaire, avec un investissement de 350 à 400 millions d'euros sur plus de 100 sites de construction.

Un total de 303 nouveaux postes d'enseignant seront créés, portant le total à 15 911 postes. La répartition comprend 5 341 postes pour les écoles primaires, 838 pour les écoles spécialisées, 5 696 pour les écoles secondaires et 4 036 pour les lycées. De plus, 5 341 nouveaux postes seront affectés aux écoles primaires, 37 de plus pour les écoles spécialisées, 119 de plus pour les écoles secondaires et 71 de plus pour les lycées.

De plus, 2 386 postes pédagogiques-thérapeutiques seront disponibles, en augmentation de 90 par rapport à l'année précédente. Le nombre total de postes pédagogiques s'élève à 18 297, en augmentation de 393 par rapport à l'année précédente.

Les examens de transition en classe de 10 des lycées seront supprimés

La suppression des examens de transition supplémentaires en classe de 10 des lycées est prévue pour l'année scolaire à venir. Sept écoles pilotes introduiront l'informatique comme matière obligatoire dans le secondaire I dès le début de l'année scolaire 2024/25. À partir de l'année scolaire 2025/26, l'informatique sera intégrée dans toutes les écoles secondaires et lycées.

L'importance de l'école à temps plein s'est accentuée : presque 90 % de tous les élèves de l'école primaire étaient inscrits à la période centrale de 8 h à 16 h l'an dernier.

