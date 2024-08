- Nouveau vice-président, nouvelle stratégie: les démocrates américains changent de campagne

À plusieurs reprises, les paroles de Kamala Harris sont noyées par le bruit. Des milliers de spectateurs acclament, applaudissent et acclament autour de la femme de 59 ans. Encore et encore, ses partisans entament des chants. La candidate démocrate à la présidence des États-Unis rayonne. L'homme se tenant en diagonale derrière elle rayonne encore plus : Tim Walz.

Le gouverneur du Minnesota, que peu de gens connaissaient en dehors de son État jusqu'à récemment, est la grande star de la soirée. Harris présente le sexagénaire comme son nouveau candidat à la vice-présidence dans un stade sportif de Philadelphie. Walz écoute avec un large sourire, pose régulièrement la main sur son cœur, joint les mains en geste de remerciement et fait plusieurs révérences.

Au cours des trois prochains mois, les Démocrates doivent présenter Walz au pays et au parti. Ce n'est pas une tâche facile. Et avec le nouveau candidat à la vice-présidence, ils remanient également leur campagne. Un peu plus de légèreté en contraste avec les scénarios d'horreur sombres de leur adversaire Donald Trump - c'est au moins le plan. Si cela fonctionnera, reste à voir.

Une approche décontractée

Cela inclut également de répondre à Trump avec plus d'esprit que de panique. C'est maintenant le travail de Walz. Harris l'a embauché pour des messages directs, avec une touche décontractée du Midwest. Dans son premier discours à Philadelphie, Walz déclare à propos de Trump : "Depuis son entrée en fonction, le taux de criminalité aux États-Unis a augmenté, et cela ne compte même pas les crimes qu'il a lui-même commis." La foule rugit.

Et Walz tente à plusieurs reprises de présenter les Démocrates comme la nouvelle équipe feel-good. Harris a "remis la joie", crie-t-il à la salle. Alors que le parti était moins enthousiaste à l'égard du candidat à la vice-présidence ces dernières années, Harris est devenue la nouvelle espérance.

Jusqu'à ce que Joe Biden se retire de la course présidentielle, il régnait une ambiance morose chez les Démocrates - oscillant entre découragement, résignation et désespoir pur. Maintenant, Biden est parti, Harris est là, et la base ressent un sentiment de renouveau.

Nouvelle "énergie" et "enthousiasme"

"Jusqu'à ce que Biden se retire, l'ambiance était vraiment morose", déclare Ken Grimes, qui est venu à la manifestation depuis une banlieue de Philadelphie. "Maintenant, c'est différent. Tout le monde est excité." La simple perspective que la course présidentielle ne semble plus entirely lost a mis le parti en grande excitation en quelques semaines seulement. Cependant, il est complètement incertain si Harris peut finalement battre Trump. Le fait que la course contre un criminel condamné qui est entouré de scandales depuis des années soit si serrée devrait donner aux Démocrates matière à réflexion.

Mais les gens à la manifestation écartent cette pensée. Ils sont simplement heureux d'avoir laissé la dernière crise de Biden derrière eux et parlent de nouvelle "énergie" et de "enthousiasme" dans le parti - hommes, femmes, jeunes, vieux, noirs, blancs, tous pareils. Suddenly, they say, the race is open again, and there's a chance that Harris, not Trump, will move into the White House - as the first woman in the history of the country, and as the first black woman to boot.

Harris is already a pioneer in the vice-presidential office in both respects. She can score more points among black voters, women, and young people than Trump. But the former prosecutor from the West Coast state of California has a harder time with male white voters from the working class. And that's where Walz comes in - even if some spectators in Philadelphia admit that they didn't even know he existed until recently.

The Democrat grew up in the countryside, in a small town in the state of Nebraska, served in the military, was in the National Guard, later became a teacher and football coach, before transitioning into politics, first as a Representative in the House, and since 2019, he has been the Governor of Minnesota. Walz has a far less glamorous resume than others who were in the conversation for the vice spot. He doesn't come from one of the swing states, the most hotly contested and potentially decisive states, and has been largely unknown on the national stage so far. However, he brings a lot to the table that Harris needs.

Walz is a white man from the Midwest who grew up in modest circumstances, down-to-earth, pragmatic, a hunter, and a gun owner. At the same time, he holds liberal views, supports the right to abortion, advocates for stricter gun laws, or free meals for students. He has strong support from the left wing of the party. Trump rails that it would be the "most radical-left duo in American history". However, some in the Democratic base might find the combination of Harris and Walz too liberal.

In the coming days, the two will embark on a whirlwind campaign tour through all the swing states. The stop in Philadelphia, Pennsylvania, is the kickoff for this. Trump is sending his vice, J.D. Vance, to all the same places as the Democratic duo.

Walz vs. Vance

Walz is, in a way, what Harris is to Trump with Vance: a partner who grew up in simple circumstances in the countryside - a connection to the working class and those just getting by. However, unlike Walz, Vance didn't become a teacher and football coach later, but a financial investor with a law degree from the elite American university, Yale.

Walz uses this against him and jokes in Philadelphia: "Like all normal people I grew up with in the heartland, J.D. went to Yale, had his career funded by billionaires, and then wrote a bestseller bashing the people of his home." Laughter erupts in the hall again.

Walz a redéfini la nouvelle stratégie en ne prenant pas Trump et Vance trop au sérieux. Trump décrit souvent des scénarios sombres de la chute du pays sous la direction des « démocrates de gauche » qui détruiraient les États-Unis, ne feraient rien contre une « invasion criminelle » de migrants et mèneraient le pays vers une troisième guerre mondiale.

Pendant longtemps, les démocrates sous Biden ont également reposé sur des avertissements sombres selon lesquels Trump représentait une menace existentielle pour la démocratie et la paix mondiale. Mais avec Walz, il y a eu un changement.

L'homme discret du Minnesota a progressivement modifié la manière dont tout le parti parle de Trump au cours des dernières semaines. Walz est l'inventeur de l'étiquette « bizarre » pour l'ancien président - à peu près « étrange » ou « bizarre » en anglais. Walz a commencé cela lors d'une interview, et progressivement, tous les dirigeants importants du parti ont adopté le slogan. À Philadelphie, Walz utilise également son slogan de campagne, déclarant au sujet de Trump et Vance : « Ces types sont flippants, et oui, ils sont sacrément bizarres. »

Maintenant, c'est devenu un cri de ralliement qui résonne dans les couloirs : « C'est un bizarre », scande la foule à propos de Trump (à peu près « C'est un bizarre » en anglais). Ne pas être pris au sérieux - cela doit particulièrement irriter Trump. Et c'est une attaque difficile à contrer. Avec Walz, il y aura probablement plus de cela à l'avenir.

Au cours de leur tournée de campagne nationale, le duo démocrate américain de Kamala Harris et Tim Walz visitera plusieurs États clés. Pour contraster avec les scénarios d'horreur sombres de Donald Trump, l'équipe vise à présenter une approche plus décontractée et moins paniquée.

Bien que relativement inconnu en dehors du Minnesota avant sa nomination à la vice-présidence, Tim Walz apporte une perspective unique au ticket démocrate en tant qu'homme blanc du Midwest, avec une expérience en tant qu'enseignant, entraîneur et gouverneur.

Lire aussi: