Nouveau seuil imposé pour la consommation de cannabis au volant

Sous l'influence du cannabis, il existe maintenant une limite pour les conducteurs. Tout comme la limite de 0,5 pour mille pour l'alcool, cette nouvelle réglementation s'applique à la substance enivrante THC. Pour que les conducteurs soient punis, ils doivent avoir 3,5 nanogrammes de THC par millilitre de sang ou plus. Cela entraîne une amende de 500 euros et une suspension de permis d'un mois. Si de l'alcool est également consommé, l'amende peut atteindre 1000 euros. Ces réglementations routières ont été introduites suite à la légalisation partielle du cannabis, qui permet aux adultes de fumer et de cultiver la substance dans certaines conditions depuis le 1er avril. Le ministère fédéral des Transports affirme que la nouvelle loi apporte de la sécurité juridique et de la clarté.

Pour les conducteurs novices et jeunes, des réglementations spéciales ont été introduites pour assurer la sécurité routière. Tout comme pour l'alcool, le cannabis est complètement interdit pour les conducteurs de moins de 21 ans ou dans les deux premières années après l'obtention d'un permis. Les violations peuvent entraîner une amende de 250 euros, mais il n'y a pas de suspension de permis.

Auparavant, toute trace de THC dans l'organisme pouvait entraîner des conséquences, mais il n'y avait pas de limite spécifique. Cependant, dans la pratique légale, une valeur de 1 nanogramme était couramment utilisée. Les experts de la Journée de la Cour de justice ont plaidé en 2022 pour une "augmentation raisonnable", arguant que la valeur était trop faible et que de nombreuses personnes étaient pénalisées sans preuve de conduite en état d'ivresse. Toutefois, cette proposition a été critiquée par les représentants de la police.

