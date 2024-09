Nouveau modèle de Malibu Genius: 641 LE, capitalisant sur l'expansion arrière dans la catégorie des voitures de tourisme

La tâche de faire entrer deux lits simples dans un fourgon aménagé sur un Mercedes Sprinter n'est pas simple. Cependant, Malibu, une filiale de Carthago, a trouvé une solution ingénieuse avec le Genius 641 LE.

Ce chef-d'œuvre d'ingénierie, long de 6,41 mètres, laisse les experts perplexes. Après tout, le Mercedes Sprinter couramment utilisé est généralement converti en un spacieux fourgon de transport par la plupart des fabricants de caravanes, disponible en deux versions de carrosserie : une compacte de 6 mètres et une version allongée de 7 mètres avec un empattement plus long. La version compacte, bien qu'elle offre de l'espace pour des lits simples à l'arrière, restreint considérablement la zone de vie. La version allongée, quant à elle, semble volumineuse pour beaucoup dans la catégorie des 3,5 tonnes.

Malibu résout ce problème en fixant une partie arrière en sandwich GfK propriétaire au Mercedes Sprinter, offrant les 40 centimètres supplémentaires nécessaires pour installer deux lits simples confortables de 2 mètres de long dans le Genius 641 LE. Cette extension, faisant partie du design extérieur du véhicule et intégrant les feux arrière d'origine Mercedes, est appelée "Extension Arrière" au sein de la filiale Carthago.

Conception Arrière Inhabituelle

Malgré sa disposition arrière unique, le Malibu Genius 641 LE se distingue par une conception inhabituelle à l'arrière. La moitié inférieure présente une grande porte arrière s'ouvrant vers le haut, offrant un accès à un espace de rangement spacieux, idéal pour loger deux bicyclettes.

Grâce à l'extension arrière, l'espace de vie à l'avant reste intact. Le groupe de sièges comprenant les sièges pivotants avant et une demi-banquette peut confortablement accueillir jusqu'à quatre personnes. La cuisine, équipée d'une plaque de cuisson double, d'un évier et d'un plan de travail pliable robuste, promet de satisfaire la plupart des cuisiniers amateurs. La salle de bain/toilettes offre une solution flexible, le lavabo devant être replié pour la douche, et les toilettes étant cachées sous le banc deux places du groupe de sièges grâce à un rabat. Une idée astucieuse, à condition qu'elle fonctionne parfaitement.

Avec le Sprinter servant de base, le Malibu Genius 641 LE est positionné dans le segment de prix premium, mais parvient à rester en dessous de la barre des six chiffres à un prix de base de 93 000 euros. Le moteur diesel standard de 150 ch, couplé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports et à la traction arrière, est inclus. Le fourgon aménagé allongé est construit pour supporter jusqu'à 4,1 tonnes de poids et peut également être commandé dans des variantes de moteur plus puissantes de 170 ou 190 ch.

