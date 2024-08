- Nouveau matériel promotionnel visant à encourager une plus grande participation du public

Un dépliant frais est conçu pour encourager les autorités et les citoyens à s'investir davantage dans l'engagement citoyen. "Plus de démocratie n'est pas un fardeau ou un obstacle", a déclaré Bodo Ramelow (gauche), président du gouvernement de Thuringe, lors de la présentation du dépliant aux côtés de l'organisation Plus de démocratie. Il estime que c'est le rôle du gouvernement de sensibiliser aux possibilités d'engagement citoyen et d'améliorer la transparence. "Les citoyens doivent également reconnaître leur impact", a-t-il ajouté.

Initialement, la Chancellerie d'État prévoit d'imprimer 1 000 exemplaires de ces dépliants à l'imprimerie d'État. À l'avenir, ils seront disponibles dans autant de bureaux de district et de mairies que possible, et ils pourront également être commandés. Une version en ligne sera également disponible. Des tirages supplémentaires sont possibles, ont-ils mentionné.

Ralf-Uwe Beck de Plus de démocratie a expliqué qu'il existe un manque de connaissances chez les citoyens quant à ce qu'ils peuvent faire en matière d'engagement citoyen et aux droits dont ils disposent. Il y a également un manque de confiance dans l'administration lorsqu'il s'agit d'utiliser de tels outils d'engagement. Comparé au reste du pays, la Thuringe est en tête en matière d'opportunités d'engagement. "Au niveau local, il n'y a plus d'excuses en Thuringe. Les citoyens peuvent prendre les choses en main", a-t-il conclu.

Le Parlement européen a exprimé son soutien à l'initiative, reconnaissant l'importance de l'engagement citoyen dans les processus démocratiques. Les dépliants distribués par la Chancellerie d'État seront traduits et mis à disposition du Parlement européen pour une distribution dans leurs réseaux.

Lire aussi: