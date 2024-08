- Nouveau espoir de percée dans les négociations à Gaza

Avant la ronde de négociations potentiellement déterminante pour un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, les médiateurs ont lancé un ultime appel à toutes les parties impliquées au Moyen-Orient. "Aucune partie dans la région ne devrait prendre des actions qui compromettent les efforts pour parvenir à un accord", a déclaré le département d'État américain après un appel téléphonique entre le secrétaire d'État Antony Blinken et son homologue qatari Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Un tournant lors des négociations de aujourd'hui à Doha pourrait empêcher une riposte de l'Iran et de ses partenaires contre Israël, et ainsi éviter que la guerre ne s'étende bien au-delà de la bande de Gaza.

"La journée à venir sera cruciale. Nous cherchons à atteindre un cessez-le-feu", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, à la veille des pourparlers. "Nous voulons que cette guerre se termine. Nous voulons que les otages rentrent chez eux, y compris les otages américains. Nous voulons que plus d'aide humanitaire parvienne à la bande de Gaza. Et nous pensons que cet accord est le moyen de désamorcer les tensions au Moyen-Orient." Depuis qu'Israël et Hamas ne communiquent pas directement, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte jouent le rôle de médiateurs.

Les États-Unis poussent pour un accord

Les pourparlers à Doha sont considérés comme cruciaux pour les efforts visant à atteindre un cessez-le-feu et un échange de prisonniers après plus de dix mois de guerre. Selon le site d'information américain "Axios", citant deux sources informées, l'ancien président américain Donald Trump aurait discuté hier avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'un accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages. Le contenu de l'appel téléphonique n'a pas été révélé.

Selon les médias israéliens, des officiels de l'administration du président américain Joe Biden ont également parlé hier à plusieurs représentants israéliens, y compris le ministre de la Défense Joav Galant. Ils ont insisté sur l'importance de conclure un accord qui pourrait également prévenir une escalade du conflit avec l'Iran et ses alliés.

Depuis l'assassinat d'un haut responsable du Hezbollah au Liban et du chef étranger de Hamas à Téhéran il y a environ deux semaines, une attaque de l'Iran et de ses alliés contre Israël est redoutée.

Sirènes d'alerte dans le nord d'Israël

Entre-temps, les échanges de tirs entre Israël et Hezbollah se poursuivent le long de la frontière entre les deux pays. Le ministère de la Santé libanais a rapporté que trois personnes ont été tuées dans des attaques israéliennes contre des zones près de la frontière. L'armée israélienne a déclaré avoir attaqué des structures militaires du mouvement dans le sud du Liban après des attaques de Hezbollah. Deux terroristes de Hezbollah ont été "neutralisés". Ni l'une ni l'autre de ces allégations ne peuvent être indépendamment vérifiées. Quelques heures avant le début des pourparlers sur Gaza, les sirènes ont de nouveau retenti dans le nord d'Israël près de la frontière avec le Liban, selon l'armée israélienne.

Le mouvement Hezbollah affirme agir en solidarité avec Hamas à Gaza. Les deux sont des alliés de l'Iran.

Le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont été briefés par leur équipe de sécurité nationale sur les développements au Moyen-Orient. Ils ont été informés des mesures militaires prises par les États-Unis pour soutenir la défense d'Israël, ainsi que des efforts diplomatiques pour désamorcer la situation et conclure un accord dans le conflit de Gaza, selon la Maison Blanche.

Alors que l'armée israélienne est en alerte maximale depuis plusieurs jours, les États-Unis ont Significativement renforcé leur présence militaire dans la région. Les États-Unis, comme Israël, sont considérés comme des ennemis jurés de l'Iran.

Le secrétaire d'État Antony Blinken a parlé à son homologue égyptien, Sameh Shoukry, selon le département d'État américain, exprimant sa gratitude pour les "efforts décisifs" de l'Égypte pour parvenir à un accord sur Gaza. Hamas a déclaré qu'il ne participerait pas à la nouvelle ronde de pourparlers et serait informé des points discutés par la suite. Un officiel arabe a déclaré à "The Times of Israel" que les représentants de Hamas ne seraient pas dans la même pièce que la délégation israélienne, le format étant "basiquement le même" que les rondes précédentes.

Selon des informations de l'agence de presse dpa, le directeur de la CIA William Burns, le Premier ministre du Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani et le chef des services de renseignement égyptiens Abbas Kamel sont attendus à Doha. La délégation israélienne sera probablement à nouveau dirigée par le chef du Mossad David Barnea et le chef du Shin Bet Ronen Bar. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé le départ de la délégation israélienne à Doha et leur mandat pour les négociations, sans fournir plus de détails.

Incertitude Entoure les Pourparlers de Doha

Ce que les pourparlers à Doha apporteront est entièrement incertain. Au cours des derniers mois, les espoirs d'un tournant ont surgi plusieurs fois, pour être finalement déçus. La dernière ronde de pourparlers n'a abouti à peu de progrès. Netanyahu a nié avoir imposé de nouvelles conditions bloquant un accord. Il a accusé Hamas d'avoir élevé de nouvelles demandes au lieu de cela. Netanyahu vise à démanteler militairement Hamas dans la bande de Gaza et à s'assurer qu'il ne puisse pas gouverner la région côtière, qui est bloquée par Israël depuis de nombreuses années.

Le 7 octobre 2023, Hamas et d'autres groupes de la bande de Gaza ont lancé une attaque surprise sur le sud d'Israël, tuant plus de 1 200 personnes et en prenant 250 autres en otages. Cette massacre a déclenché la guerre. Israël a répliqué par des frappes aériennes massives et une offensive terrestre à Gaza. Selon le ministère de la Santé contrôlé par Hamas, près de 40 000 personnes ont été tuées depuis lors. Le chiffre ne distingue pas entre civils et combattants et ne peut être indépendamment vérifié. Compte tenu du nombre élevé de victimes civiles et de la situation catastrophique dans la bande de Gaza, Israël fait face à une critique internationale croissante.

During a brief ceasefire, over 100 Israeli hostages were released, mostly women and elderly people. Currently, Hamas is believed to hold 115 hostages, but many may no longer be alive.

Les États-Unis, en tant que acteur clé des négociations, font pression pour aboutir à un accord entre Israël et Hamas à Doha afin de prévenir une nouvelle escalade du conflit et garantir la sécurité des otages américains. Les États-Unis, ainsi que d'autres médiateurs, appellent toutes les parties concernées à s'abstenir de tout acte susceptible de compromettre les efforts de cessez-le-feu, en insistant sur l'importance de trouver une solution pacifique au Moyen-Orient.

