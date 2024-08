- Nouveau approvisionnement en eau potable pour le ver à poux

Le début de la construction d'un nouveau pipeline d'eau potable de la terre ferme à l'île frisonne du Nord, Pellworm, peut maintenant commencer. L'État contribuera environ 3,7 millions d'euros aux coûts prévus d'environ 10,5 millions d'euros, a annoncé le gouvernement de l'État. Le ministère des Finances, de l'Environnement et de l'Intérieur, ainsi que l'Association de l'Eau du Nord, ont préparé le terrain pour le projet ces derniers mois.

L'île de Pellworm, avec ses environ 1 200 habitants, et les Halligen Hooge et Süderoog sont actuellement approvisionnés en eau potable depuis la terre ferme par un pipeline passant par la Hallig Nordstrandischmoor. Selon le gouvernement de l'État, cette ligne d'alimentation est partiellement exposée dans les marais et menace de tomber en panne. Le nouveau pipeline sera posé plus profondément dans les marais et passera par la Hallig hambourgeoise.

