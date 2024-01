Nous verrons où cela nous mènera", déclare Genie Bouchard à propos des rencontres à l'ère du coronavirus.

Alors que les restrictions imposées par l'enfermement empêchent les gens de se rencontrer en personne, les rencontres se font sur Internet, les premiers rendez-vous ayant lieu sur Zoom et Skype plutôt que dans des bars ou des restaurants.

C'est le cas de la star du tennis Genie Bouchard, mais au nom de la charité.

La Canadienne a accepté de se rendre à un rendez-vous virtuel avec l'humoriste Bob Menery à la suite d'une série de demandes de sa part lors d'une interview Instagram Live de Bouchard par Allie LaForce.

Menery a accepté de faire un don de 4 000 $ à une œuvre de bienfaisance en échange d'un rendez-vous avec Bouchard, et le couple a eu son premier rendez-vous virtuel la semaine dernière.

En outre, dans le cadre de son "All-In Challenge", Bouchard a mis aux enchères un dîner et un voyage pour un tournoi de tennis, l'enchérisseur gagnant devant payer 85 000 dollars pour l'accompagner, les dons étant destinés à des organisations d'aide aux victimes de la pandémie de coronavirus.

Et bien que ses fans aient réclamé des informations sur la date du deuxième rendez-vous, la jeune femme de 26 ans joue la carte de la discrétion et se réjouit d'avoir un rendez-vous avec Menery en personne.

"Calmez-vous les gars ! Vous ne pouvez pas agir avec trop d'impatience", a-t-elle déclaré à Amanda Davies, de CNN Sport, lors d'un chat Instagram Live. "Il faut la jouer cool. "Peut-être que je vais dire que je suis occupée, donner disons une semaine de plus, même si nous n'avons rien à faire".

"J'ai accepté un rendez-vous en direct, donc quand les choses seront possibles et que d'une manière ou d'une autre nos emplois du temps se chevaucheront, nous irons à un deuxième rendez-vous, mais un premier vrai rendez-vous. Nous verrons où cela nous mènera."

Une perte de temps

Si les médias sociaux ont leurs bons côtés, Mme Bouchard reconnaît que les commentaires négatifs à l'encontre de personnalités importantes sont monnaie courante. Elle-même est une utilisatrice active des médias sociaux. En fait, elle s'est rendue sur Twitter le mois dernier pour se plaindre que la quarantaine "serait beaucoup plus amusante avec un petit ami".

Mais la finaliste de Wimbledon 2014 qualifie les commentaires négatifs qu'elle reçoit de "difficiles" et conseille aux autres de rechercher les aspects positifs des médias sociaux.

"Il y a beaucoup de positif là-dedans", a déclaré Mme Bouchard, qui considère la lecture des commentaires négatifs comme une "perte de temps". "Et je suis consciente que tout le monde a des détracteurs.

"Il s'agit d'un signe que vous avez défendu quelque chose dans votre vie, que vous avez fait quelque chose dans votre vie.

"Essayez de le prendre comme un compliment inversé et réalisez que c'est quelqu'un qui a peut-être ses propres problèmes, qui est méchant ou négatif, et vous ne devriez pas vous inquiéter de quelqu'un comme ça. On ne devrait pas s'inquiéter de leur opinion, alors j'essaie vraiment de prendre du recul et de ne pas le prendre personnellement".

Âgée de 26 ans, Mme Bouchard affirme que beaucoup de ses pairs sont actifs sur les médias sociaux, après avoir grandi avec Facebook, Twitter et Instagram étant arrivés un peu plus tard, ce qui rend surprenantes les questions que lui posent les gens sur les raisons pour lesquelles elle est si active en ligne.

"C'est tout à fait naturel pour quelqu'un de mon âge d'être actif sur les médias sociaux. Pourquoi est-ce si important ?

"Je pense que la chose la plus importante est de ne pas haïr en retour. Je pense que la chose la plus importante est de ne pas haïr en retour, de l'accepter pour ce qu'elle est et de comprendre que c'est plus un reflet de la personne et de ce qu'elle ressent, et non pas que vous êtes une personne horrible. C'est difficile parce qu'il y a tellement de négativité.

Source: edition.cnn.com