Le roi Charles III (75 ans), figure de proue de la famille royale britannique, a exprimé ses sympathies sur Instagram, plateforme de la famille royale britannique, à l'occasion du décès de "Kingi Tuheitia" en Aotearoa Nouvelle-Zélande. Dans son post, il a déclaré : "Mon épouse et moi sommes dévastés d'apprendre le décès de Kingi Tuheitia." Il a également évoqué : "J'ai eu le plaisir de connaître Kingi Tuheitia depuis des décennies."

Tuheitia Pōtatau Te Wherowhero VII (1955-2024), véritable titre du roi maori, est décédé le vendredi à l'âge de 69 ans en Nouvelle-Zélande. Un porte-parole du Kiingitanga (mouvement du roi maori) a confirmé la nouvelle à l'agence de presse "PA". Selon "Mail Online", Kingi Tuheitia s'était complètement remis d'une opération cardiaque à l'hôpital.

Charles a salué le défunt roi et son travail désintéressé pour les Nouvelle-Zélandais autochtones : "Il s'est consacré à construire un avenir radieux pour les Maoris et pour l'Aotearoa Nouvelle-Zélande, en se concentrant sur la préservation de la culture, des traditions et de la guérison, avec sagesse et empathie."

Souvenirs personnels - Une note de sincérité

Dans un communiqué ultérieur publié sur leur site web, Charles a partagé ses souvenirs personnels : "Je chéris les souvenirs de mes nombreux échanges avec Kingi Tuheitia, tels que notre accueil chaleureux et notre réception émouvante à la Tuurangawaewae Marae en 2015, et notre rencontre à Buckingham Palace l'an dernier", a déclaré Charles.

La relation entre la famille royale britannique et le monarque défunt remonte à la reine Elizabeth II (1926-2022). Tous deux partageaient le même anniversaire, le 21 avril, et la reine défunte parlait souvent de leur anniversaire commun.

De plus, Charles se montre émotionnel et personnel dans son message : "Son décès m'a choqué, car j'ai récemment conversé avec Kingi Tuheitia en août dernier." En maori, il a exprimé : "Le grand arbre Totora est tombé."

Les deux messages se sont conclus par Charles adressant ses condoléances les plus sincères à la famille et aux amis de Kingi Tuheitia, ainsi qu'à tous ceux qui sont en deuil : "Mon épouse et moi présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Kingi Tuheitia, ainsi qu'à ceux qui sont en deuil. Nos pensées et nos prières vous accompagnent pendant cette période difficile et inattendue." En guise de geste spécial, il a écrit "famille" en maori, "whaanau".

