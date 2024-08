- "Nous sommes profondément attristés et unis dans notre deuil"

Suite à l'agression brutale de Solingen, où un individu armé d'un couteau a pris la vie de trois victimes innocentes lors d'une fête de la ville et en a laissé au moins cinq autres dans un état critique, les responsables politiques ont exprimé leur choc. Le ministre de l'Intérieur du Nord-Rhine-Westphalie, Herbert Reul (CDU), s'est rendu sur les lieux tard dans la nuit et est apparu visiblement bouleversé. "Sans prévenir, quelqu'un poignarde des gens au hasard", a déploré Reul. "Nous sommes profondément choqués et unis dans notre deuil" en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Reul a également mis en garde contre les conclusions hâtives. "Nous ne pouvons tirer aucune conclusion sur l'individu ou ses motivations pour l'instant", a déclaré le politique après avoir vu de ses propres yeux la scène glaçante. "Il n'y a tout simplement pas de faits concrets disponibles pour cela".

Wuest condamne l'attaque de Solingen

Le gouverneur de NRW, Henrik Wuest, a également publié un communiqué tard dans la nuit. Sur la plateforme "X", il a dénoncé l'attaque comme un "acte de violence insensée et brutale". Cet incident "a profondément touché notre nation", a poursuivi Wuest.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est unie dans le choc et le deuil. "En ces heures sombres, nos pensées et nos cœurs sont avec Solingen", a ajouté le politique de la CDU. "Et : un remerciement sincère à tous les premiers intervenants et à notre police qui risquent leur vie pour sauver les autres en ces moments critiques".

Le maire de Solingen, Tim Kurzbach, a adressé ses concitoyens tard dans la soirée via Facebook. "Il me brise le cœur que notre ville ait été la cible d'une attaque", a-t-il écrit. "J'ai les larmes aux yeux en pensant à ceux que nous avons perdus".

