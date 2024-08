- " Nous sommes impatients pour Joe! ": Biden a reçu des applaudissements prolongés lors d'un rassemblement politique

Le jour inaugural de l'événement du Parti démocrate à Chicago, divers personnages notables montent sur scène, y compris l'entrée surprise du nouveau candidat à la présidence du parti. La vice-présidente actuelle des États-Unis, Kamala Harris, saisit cette opportunité inattendue pour inspirer les délégués, les ralliant pour la bataille à venir contre son adversaire républicain, Donald Trump. "Luttons pour les valeurs que nous chérissons, et n'oublions jamais que dans nos combats, nous sortons victorieux," déclare Harris, déclenchant une salve d'approbation.

Avec cette apparition surprise, Harris donne le ton pour les quatre jours de convention à venir à Chicago, symbolisant la solidarité du parti et leur intention d'utiliser toutes les ressources disponibles dans leur quête de la Maison Blanche. Son discours principal n'était pas initialement prévu, et elle le prononcera le lendemain matin en Allemagne.

Le soutien enthousiaste de Joe Biden pour Kamala Harris

Au fil de cette première journée, Joe Biden est le principal orateur de la journée. Lorsqu'il monte sur scène, il est accueilli par des acclamations, comme s'il s'agissait de son couronnement. Pendant plusieurs minutes, la foule scande "Nous t'aimons Joe !", ce à quoi il répond affectueusement "Je vous aime aussi".

Ses émotions sont intenses - un mélange de l'affection qui se dégage de la foule et de l'introduction sentimentale faite par sa fille Ashley. Ashley raconte des histoires sur son enfance et son père, ce qui fait monter les larmes aux yeux de Biden. Elle le décrit comme son "meilleur ami" et un "combattant qui a été constamment sous-estimé". En prenant le podium, Biden, visiblement ému, porte la main à son cœur, tandis que le public enchanté éclate en acclamations. "Je t'aime", dit-il en regardant sa fille.

Biden inspire ensuite le Parti démocrate à soutenir la nouvelle favorite, Kamala Harris. "Êtes-vous prêts à voter pour Kamala Harris et Tim Walz ?", demande-t-il aux délégués. "Êtes-vous prêts à voter pour la liberté ?" Il insiste fortement : "Nos meilleurs jours sont devant nous, pas derrière nous". Son discours est souvent ponctué d'acclamations.

Biden a officiellement withdrawing from the race for a second term in July. The Democratic candidate faced substantial internal pressure due to concerns about his age and questions regarding his mental fitness. Harris stepped in, swiftly uniting the party behind her. Walz stands as her running mate for Vice President.

"L'avenir est là"

Hillary Clinton, une figure importante du Parti démocrate, prend la parole lors de cette première journée. L'ancienne Secrétaire d'État considère la nomination de Harris comme un moment historique pour le pays. Les États-Unis sont sur le point de briser le plafond de verre le plus élevé et le plus résistant, affirme Clinton, en référence à sa propre course à la présidence en 2016. "Nous écrivons un nouveau chapitre de l'histoire américaine", déclare la septuagénaire, sous les applaudissements. "L'avenir est maintenant."

Harris souhaite devenir la première femme président des États-Unis. Clinton était la première candidate à la présidence d'un grand parti aux États-Unis en 2016, cherchant à faire l'histoire en devenant la première femme à occuper le Bureau ovale. Cependant, elle a perdu face à son adversaire républicain, Donald Trump, contre qui Harris affrontera maintenant en novembre.

Clinton commente Trump en disant : "Il se moque de son nom et de son rire - c'est trop familier." Elle affirme que le contraste entre les deux candidates est net. "Kamala défend les enfants, les familles et l'Amérique. Donald ne pense qu'à lui-même." Harris se bat pour ses concitoyens. "Je comprends son cœur et son intégrité."

Hillary Clinton, l'ancienne Première Dame et Secrétaire d'État, est originaire de Chicago, où se déroule la convention. Elle est l'épouse de l'ancien président Bill Clinton et a été sénatrice et Secrétaire d'État sous la présidence de Barack Obama. Plus tard dans la soirée, l'ancien président Barack Obama et son épouse Michelle devraient s'adresser à la foule, et il se

Lire aussi: