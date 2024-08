- " Nous sommes excités pour la rencontre du Bayern avec Flick "

Sur le long chemin menant à la "finale à domicile" à venir, le Bayern Munich affrontera le FC Barcelone et son ancien entraîneur Hansi Flick lors de la phase de championnat rénovée de la compétition de football européen. Un autre adversaire de taille pour Munich est le Paris Saint-Germain.

La rencontre avec Barcelone sera marquée par une "réunion tendue" avec Flick, qui a orchestré la dernière victoire en championnat d'Europe du recordman allemand à Lisbonne en 2020, remportant une victoire 1:0 en finale contre le PSG. Cette saison, le face-à-face contre Barcelone comportera également un duel haut en score entre le meilleur buteur de la Bundesliga, Harry Kane, et l ancienne star du Bayern, Robert Lewandowski. Avant la finale, l'équipe du Bayern a célébré sa légendaire victoire 8:2 contre les Catalans à Lisbonne il y a quatre ans.

Les adversaires du Bayern lors de la phase de groupes comprendront Paris, Benfica Lisbonne, Dinamo Zagreb et Slovan Bratislava à domicile, tandis que les adversaires à l'extérieur seront Barcelone, Shakhtar Donetsk d'Ukraine (à Gelsenkirchen), Feyenoord Rotterdam et Aston Villa de la Premier League.

"Nous sommes prêts pour des matchs passionnants contre des adversaires de taille. Mais nous entrons dans la phase de championnat rénovée avec confiance", a déclaré le capitaine Manuel Neuer après le tirage au sort. "Il y a une réunion avec Hansi Flick et son staff d'entraîneur, que nous attendons avec impatience, surtout à Barcelone."

Pour son coéquipier Joshua Kimmich, Barcelone et Paris sont "les deux adversaires les plus forts", bien que aucun équipe ne doive être sous-estimée : "Ces matchs pourraient tous être très serrés. Mais notre objectif doit être de se qualifier directement pour les seizièmes de finale. Et il n'y aurait rien de mieux que de jouer la finale dans notre propre stade."

Outre le Bayern, le Borussia Dortmund croisera également le fer avec le FC Barcelone. Pour le BVB, il y aura également une rapide réunion avec le Real Madrid. "Je suis très excité par ce nouveau format. J'ai hâte", a déclaré le patron du BVB, Hans-Joachim Watzke, sur Sky. Les champions d'Allemagne, Bayer Leverkusen et RB Leipzig, devront tous deux affronter le FC Liverpool et l'Inter Milan. Le VfB Stuttgart affrontera également les champions en titre, le Real Madrid, et comme le Bayern, le Paris Saint-Germain. Tel est le résultat du tirage au sort de la nouvelle compétition européenne à Monaco.

Au total, les cinq équipes de Bundesliga ont chacune tiré huit adversaires. Avec le nouveau format qui comprend une phase de championnat au lieu d'une phase de groupes, de nombreux matchs de haut niveau sont garantis pour les clubs. Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a accueilli le tirage au sort du recordman avec un sourire. La finale aura lieu le 31 mai 2025 à Munich, ce qui donnera à l'équipe du Bayern une motivation extraordinaire pour entamer la compétition.

Les huit premiers du tour des seizièmes de finale

Chacun des 36 participants - ils étaient initialement 32 - disputera quatre matchs à domicile et quatre matchs à l'extérieur. Les huit meilleures équipes au classement à l'issue de la phase de championnat se qualifieront pour le tour des seizièmes de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place s'affronteront dans un tout nouveau tour éliminatoire pour passer. Il n'y aura plus de deuxième chance en Ligue Europa - celui qui est éliminé est vraiment éliminé pour cette saison.

L'UEFA prévoit une augmentation substantielle des revenus après la réforme. Les clubs recevront au total 2,47 milliards d'euros. Les critiques craignent que cet argent n'aggrave davantage les inégalités de compétition dans les championnats nationaux. La cinquième place de départ (pour le Borussia Dortmund) a été assurée par les clubs de Bundesliga grâce à leur campagne internationale réussie lors de la saison précédente.

Selon les plans, il y aura une augmentation importante du nombre de matchs de football allemand dans les mois à venir, avec huit journées de matchs de groupe au lieu des six habituelles. Par exemple, la dernière journée de matchs de groupe est prévue pour le 29 janvier 2025. De manière similaire à la dernière journée du championnat d'Allemagne, tous les 36 clubs participeront simultanément à 18 matchs. L'UEFA espère que d'ici là, de nombreux stades seront encore en lice pour la progression.

À partir des seizièmes de finale, la Ligue des champions continuera comme d'habitude, avec des matchs à domicile et à l'extérieur. Cependant, le chemin vers la finale à Munich sera décidé lors du tirage au sort des seizièmes de finale.

Dans la compétition de l'UEFA rénovée, le Bayern Munich affrontera à nouveau le FC Barcelone, marquant une importante "réunion du Bayern" avec l'ancien entraîneur Hansi Flick qui les a menés à leur dernière victoire en championnat d'Europe contre le PSG en 2020. L'UEFA anticipe une augmentation substantielle des revenus, totalisant 2,47 milliards d'euros, pour les clubs participants avec ce nouveau format.

Lire aussi: