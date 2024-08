- Nous sommes en train de développer une nouvelle stratégie.

Le club de football de troisième division SV Wehen Wiesbaden devra se passer de Ryan Johansson, Fatih Kaya et Nico Rieble lors de son premier match à domicile de la saison samedi (14h00) contre le FC Hansa Rostock. Sinon, l'entraîneur Nils Dröge dispose d'un effectif au complet.

Dröge signale des progrès chez les nouvelles recrues Florian Hübner et Felix Luckeneder. Luckeneder a récemment fait preuve de stabilité à Verl, et Hübner prend de plus en plus de rythme. "Il assume déjà beaucoup de responsabilités sur et en dehors du terrain, et je suis optimiste qu'ils commenceront tous les deux sur le terrain prochainement", a déclaré Dröge.

Contre Rostock, SVWW espère une grande ambiance. "Nous voulons emporter les spectateurs avec nous dès le début avec un jeu actif et notre style passionné", a déclaré l'entraîneur.

