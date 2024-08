"Nous sommes confrontés à une situation difficile différente de toutes celles que nous avons connues auparavant".

De l'économie allemande, une mauvaise nouvelle suit l'autre. Les données économétriques pointent résolument vers le bas. Cependant, le chef économiste de la banque ING*, Carsten Brzeski, n'envisage pas une récession sévère pour l'Allemagne. Dans une interview avec ntv.de, l'économiste anticipe un développement que nous n'avons pas encore vu ici.

ntv.de : L'économie allemande a récemment rétréci. Les indicateurs économétriques comme l'indice Ifo pour le sentiment commercial ou l'indice GfK pour la consommation sont également en baisse. Si vous deviez donner une note, à quel point la situation de l'économie allemande est-elle grave ?

Carsten Brzeski : Nous sommes revenus à un 4. Au printemps, il y avait encore une pointe d'optimisme et une touche d'optimisme. Contre toute attente, l'économie a connu une croissance au premier trimestre, avec de nombreux indicateurs indiquant une tendance à la hausse. Cependant, nous remarquons récemment, par exemple depuis mai, un changement de sentiment. L'indice Ifo, par exemple, a maintenant baissé pour la quatrième fois consécutive. Depuis mai, la progression de l'économie a de nouveau tourné à la baisse.

Qu'est-ce qui la pousse ? Qu'est-ce qui a changé depuis le printemps ?

C'est une dose de réalité. L'optimisme du printemps était, hélas, exagéré. Beaucoup espéraient que cela irait mieux. Ainsi, l'humeur jouait un rôle. De plus, il y avait l'espoir que l'économie mondiale, en particulier l'économie chinoise, se serait mieux comportée que prévu au début de l'année. L'économie américaine a également bien démarré. En Allemagne, le secteur de la construction, par exemple, s'est mieux comporté que prévu.

Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?

Cette évaluation optimiste était courte vue. Il était clair depuis le début que l'économie allait se refroidir. Il était également clair que ce que nous avons observé dans le secteur de la construction était temporaire, en raison de la fin de l'hiver. Surtout, however, pas tout le monde avait compris au printemps que nous avons à la fois des problèmes cycliques et structurels dans notre économie. L'idée que tout ce qui se passait était partie du cycle économique et que cela s'améliorerait finalement est restée prédominante.

Quels sont ces facteurs structurels dont vous parlez ?

Ce qui est passé inaperçu, c'est que, par exemple, le rôle de la Chine a connu une transformation structurelle. La Chine s'est développée en concurrent systémique. Notre secteur des exportations ne tire plus autant de profits de la Chine, quelle que soit son évolution économique. Et nous ne profitons plus autant de l'économie américaine en raison du protectionnisme croissant là-bas. Les optimistes ont également sous-estimé l'appréhension parmi la population allemande. L'incertitude géopolitique a été présente pendant plusieurs années, mais maintenant l'incertitude politique intérieure s'ajoute, un manque de sécurité de planification pour les entreprises et les consommateurs, et cela est dû au processus politique de la coalition du feu de signalisation, tel que le va-et-vient avec la loi sur le chauffage. Despite the rising incomes, consumers have become more cautious, such as in terms of employment. The number of unemployed people is rising, as is the number of bankruptcies. This is not yet a catastrophe, but people feel it and become more cautious in their spending.

Vous peignez un tableau sombre. Qu'est-ce qui vient ensuite ? Allons-nous vers une grave crise économique ?

We're in a crisis, but this crisis is not identical to those we've experienced before. We're not experiencing a recession. Regardless of whether growth is -0.1 percent or +0.1 percent, it's not too substantial. What's significant is that, considering the magnitude of our economy, we're at the same level we were before the pandemic. In other words, we haven't experienced significant growth for over four years. We're in a stagnation, similar to Japan's in recent years. A long-stagnant economy encounters problems that we haven't faced before, such as distribution issues between the wealthy and the impoverished, between the young and the old. These are structural changes that we're starting to feel and that will continue to grow.

Y a-t-il vraiment aucun signe de reprise économique ? Les revenus réels augmentent à un rythme jamais vu auparavant. Le marché du travail tient bon malgré un certain affaiblissement. Ne pourrait-ce pas servir de base pour relancer l'économie ?

There are two wild cards for the economy: consumers whose incomes are rising, and companies whose inventory levels are unusually high. Normally, these inventories would need to be reduced, and then production would resume. This could occur every month. If a few more orders were to come in, industrial production should pick up again - a little. However, these were also our wild cards for the first half of the year, and unfortunately, they didn't pay off. As for consumers, it's crucial to remember that they've had to cope with purchasing power losses due to persistent inflation for years. People will initially establish financial reserves before they start spending again. I don't want to depict an entirely bleak image: stagnation does not imply that everything is collapsing now. We will experience some growth once again at some point. However, we won't be celebrating an economic miracle 3.0 in the next few years.

Le gouvernement fédéral introduit fréquemment des paquets de croissance, des accélérateurs de croissance, etc., pour stimuler l'économie. Ou sommes-nous impuissants face à ces changements structurels en Chine et aux États-Unis ?

Ces paquets de l'alliance du feu de signalisation touchent généralement dans le mille, mais ils manquent dans certains domaines, notamment en termes de financement. Ces initiatives ne sont pas assez importantes pour stimuler considérablement la croissance. L'objectif principal d'une politique économique efficace est d'établir une sécurité et une constance à long terme. Par exemple, il y a un problème avec la politique énergétique. Ce n'est pas que les coûts de l'énergie sont excessivement élevés, mais plutôt que les entreprises manquent de prévisibilité. Elles ne savent pas à quoi s'attendre en termes de tarification dans les prochaines années. Étant donné que nous sommes dans une stagnation prolongée plutôt que dans une baisse à court terme, les stratégies keynésiennes conventionnelles ne seront pas d'une grande aide. Dans le meilleur des cas, elles pourraient déclencher une résurgence temporaire. Ce qui est nécessaire, ce sont des investissements à long terme dans la numérisation, les infrastructures et l'éducation. Nous avons besoin d'une approche de politique économique complète et à long terme, et non pas de pièces détachées comme des subventions ici ou là ou des milliards pour une usine de semi-conducteurs. Et bien sûr, cette stratégie doit être communiquée efficacement. Rappelez-vous, l'économie est considérée comme étant à moitié psychologie. Cela pourrait cultiver un sentiment d'espoir qui pourrait nous aider à sortir de cette stagnation.

