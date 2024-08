"Nous sommes confrontés à une situation difficile différente de celle à laquelle nous sommes habitués"

CNN Business: L'économie allemande a récemment connu une baisse. Des indicateurs tels que l'indice Ifo pour le sentiment des affaires et l'indice GfK pour la consommation tendance également à la baisse. Si vous deviez l'évaluer, quelle est la gravité de la situation de l'économie allemande?

Carsten Brzeski : Nous sommes de retour à un niveau quatre. Il y avait un certain optimisme et de l'optimisme au printemps. Contre toute attente, le premier trimestre a connu une croissance, et divers indicateurs pointaient vers le haut. Cependant, récemment, l'humeur a changé, comme en témoigne la baisse de l'indice Ifo pour le quatrième mois consécutif depuis mai. La tendance de l'économie repart à la baisse.

Qu'est-ce qui a causé ce changement ? Qu'est-ce qui a changé depuis le printemps ?

C'était un retour à la réalité. L'optimisme du printemps était, hélas, exagéré. Beaucoup de gens voulaient que les choses aillent mieux, donc il y avait un élément psychologique. Sur le fond, il y avait de l'espoir que l'économie mondiale, en particulier l'économie chinoise, pourrait mieux se comporter que prévu au début de l'année. L'économie américaine démarrait également bien. En Allemagne, par exemple, le secteur de la construction se portait mieux que prévu.

Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?

Cette analyse optimiste était impulsive et courte vue. Il était clair depuis le début que l'économie allait ralentir. Il était également clair que la croissance du secteur de la construction était temporaire, en raison de la fin de l'hiver. Surtout, les gens n'ont pas remarqué au printemps que nous avions à la fois des problèmes cycliques et structurels dans notre économie. Il y avait encore l'idée que tous les développements faisaient partie du cycle économique et que les choses finiraient par s'améliorer.

De quels facteurs structurels parlez-vous ?

Ce que beaucoup n'ont pas remarqué, c'est que, par exemple, le rôle de la Chine a changé structurellement. La Chine est devenue un concurrent systémique. Notre industrie d'exportation ne tire plus autant parti de la Chine, quelle que soit son évolution économique. Et nous ne tirons plus autant parti de l'économie américaine en raison du protectionnisme croissant là-bas. Les optimistes ont également sous-estimé l'incertitude parmi la population allemande. L'incertitude géopolitique a été présente pendant plusieurs années, mais maintenant il y a aussi de l'incertitude politique intérieure, un manque de sécurité de planification pour les entreprises et les consommateurs. C'est dû à la politique de la coalition du trafic d'éclairage, telle que le débat houleux sur la loi sur le chauffage. Despite the rising incomes, consumers are becoming more cautious, such as regarding the labor market. The number of unemployed people is increasing, as are insolvencies. It's not dramatic yet, but people are feeling it and becoming more cautious with their spending.

C'est un tableau plutôt sombre que vous dépeignez. Qu'y a-t-il ensuite ? Allons-nous vers une grave crise économique ?

Nous sommes en crise, mais c'est un type de crise que nous n'avons pas connu auparavant. Nous ne sommes pas en récession. Que la croissance soit de -0,1 pour cent ou de +0,1, cela n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est crucial, c'est que, compte tenu de la taille de notre économie, nous sommes actuellement autour du même niveau que avant la pandémie. Autrement dit, nous n'avons pas grandi en moyenne depuis plus de quatre ans. Nous sommes dans une situation de stagnation, comme ce que le Japon a connu ces dernières années. Une économie à long terme fait face à des problèmes que nous n'avons pas encore rencontrés, tels que les problèmes de répartition entre les riches et les pauvres, entre les vieux et les jeunes. Ces sont des changements structurels que nous commençons déjà à ressentir, et ils ne feront qu'augmenter.

N'y a-t-il pas d'indications d'une reprise économique ? Les revenus réels augmentent à un rythme jamais vu auparavant. Le marché du travail se maintient bien, malgré quelque peu de déclin. N'aurait-ce pas pu servir de base pour relancer l'économie ?

Il y a deux cartes que l'économie a jouées : les consommateurs avec des revenus en hausse et les entreprises avec des niveaux de stocks inhabituellement élevés. Normalement, ces stocks devraient être réduits, et la production reprendrait. Cela pourrait se produire chaque mois. Si seulement quelques commandes de plus arrivaient, la production industrielle devrait rebondir un peu - juste un peu. Cependant, ces cartes ne se sont pas jouées comme prévu lors du premier semestre de l'année, hélas. En ce qui concerne les consommateurs, il est important de se rappeler qu'ils ont dû faire face à plusieurs années de pertes de pouvoir d'achat en raison de l'inflation élevée. Les gens construiront d'abord des coussins financiers avant de se remettre à dépenser. Je ne veux pas peindre un tableau trop sombre : la stagnation ne signifie pas que tout s'effondre maintenant. Nous aurons de la croissance à un moment donné. Mais nous ne célébrerons pas un miracle économique 3,0 dans les prochaines années.

Le gouvernement fédéral introduit régulièrement des paquets de croissance, des boosters de croissance, etc., pour relancer l'économie. Ou sommes-nous simplement à la merci de ces développements structurels en Chine et aux États-Unis ?

Ces paquets de l'alliance du feu tricolore sont sur la bonne voie, mais ils manquent souvent de puissance, c'est-à-dire de financement. Ces paquets ne sont pas assez importants pour avoir un impact significatif sur l'expansion. La fonction principale d'une politique économique solide est d'assurer la sécurité et la cohérence à long terme. C'est là où ça échoue, surtout en matière de politique énergétique. Le problème actuel n'est pas que les coûts de l'énergie sont excessifs, mais plutôt que les entreprises manquent de prévisibilité. Elles ne savent pas à quel niveau seront les prix dans les années à venir. Étant donné que nous sommes dans une stagnation prolongée plutôt que dans une récession économique temporaire, les stratégies keynésiennes conventionnelles ne seront pas d'un grand secours. Au mieux, elles pourraient provoquer une brève reprise. Ce qui est nécessaire, ce sont des investissements massifs dans la numérisation, les infrastructures et l'éducation. Nous avons besoin d'une stratégie économique globale et à long terme, pas de mesures éparpillées ici et là, une subvention ici, des milliards pour une usine de semi-conducteurs. Et bien sûr, cette stratégie doit être communiquée efficacement. Rappelons-nous que l'économie, c'est moitié psychologie. Cela pourrait susciter un sentiment d'optimisme, nous aidant à nous libérer de cette stagnation.

Max Borowski a discuté avec Carsten Brzeski.

