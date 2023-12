Nous sommes aussi bonnes que ça" : L'étoile montante du golf suédois espère que sa victoire historique sera un moment décisif pour le golf féminin.

S'arrachant tout ce qui se trouvait dans le sac de golf du Suédois, ils agitaient des stylos dans l'espoir d'obtenir un autographe. Grant s'est plié à l'exercice, signant tout, des chapeaux aux balles de golf.

L'effervescence était à la hauteur de l'événement : Grant venait de devenir la première femme à remporter le DP World Tour grâce à sa victoire lors de l'événement Scandinavian Mixed du 12 juin.

Et comme si entrer dans l'histoire ne suffisait pas, elle l'a fait de manière dominante, en dominant les 156 participantes. Grâce à un score de 64 sous la barre des huit lors de la dernière journée, Grant a remporté une victoire éclatante. Avec un score de 24 sous la barre, elle a terminé avec neuf coups d'avance sur son dauphin Marc Warren et son compatriote suédois Henrik Stenson, et avec 14 coups d'avance sur la joueuse suivante, Gabriella Cowley.

La victoire a été d'autant plus belle qu'elle a été remportée à domicile, dans tous les sens du terme. Son petit ami Pontus Samuelsson a joué le rôle de caddie, tandis que ses amis et sa famille le soutenaient au milieu d'une foule suédoise en délire.

"L'atmosphère qui régnait là-bas, je l'ai ressentie", a déclaré Grant à CNN Sport. "J'avais l'impression que c'était simplement parce que je venais de là-bas, mais après m'être assis dans la voiture sur le chemin du retour, j'ai vu les appels sur les réseaux sociaux, les journalistes qui m'ont contacté - tout s'est amplifié... C'est un peu fou.

Grâce à la victoire de Minjee Lee à l'US Women's Open une semaine auparavant, l'Australienne a empoché 1,8 million de dollars, la plus grosse somme de l'histoire du golf féminin. Pourtant, les gains sans précédent de Lee ont été éclipsés par le record de 3,15 millions de dollars emportés par l'Anglais Matt Fitzpatrick pour avoir remporté l'épreuve masculine une semaine plus tard.

Sa victoire historique ayant fait la une des journaux du monde entier, Mme Grant est convaincue que son succès aidera le football féminin à franchir une nouvelle étape.

"Je pense que beaucoup de gens peuvent s'identifier au golf féminin", peut-être même plus qu'au golf masculin, a-t-elle déclaré, car "ils [les hommes] frappent si loin et les parcours ne sont pas assez longs".

"J'espère que cela aura un effet et que les gens verront que nous sommes un groupe de joueuses qui sont aussi bonnes, qui frappent la balle assez loin, qui la frappent assez près, qui tiennent les putts et qui marquent de bons points.

"J'espère simplement que plus de gens s'en rendront compte. Et puis nous avons l'air mieux et nous sommes plus gentils aussi !" ajoute Grant en riant.

La passion professionnelle

La victoire à Halmstad, qui n'a fêté ses 23 ans qu'une semaine après la victoire, marque le dernier sommet d'une ascension fulgurante pour Grant depuis qu'elle est devenue professionnelle en 2021.

Trois victoires en quatre mois sur le Ladies European Tour (LET) ont permis à Grant de se hisser à la deuxième place du classement dans The Race to Costa del Sol, une saison LET de 28 tournois qui doit couronner une gagnante lors de l'Andalucía Costa del Sol Open de España en novembre. Incroyablement, elle mène le peloton de chasse malgré le fait qu'elle ait joué le moins d'événements parmi les neuf meilleures joueuses du circuit.

Alors que certaines joueuses ont du mal à passer du statut d'amateur à celui de professionnelle, Grant s'est épanouie.

"Ma dernière année en tant qu'amateur, chaque fois que je sortais de la zone de victoire, c'était comme si je n'étais plus motivée", a déclaré Grant.

"Le sentiment que je joue pour de l'argent maintenant - que c'est mon gagne-pain - tout d'un coup, j'ai l'impression que cela n'a pas d'importance [de sortir de la zone]. Si j'arrive à faire un birdie sur le dernier trou, je peux encore gagner plus que si je ne le faisais pas".

La seule joueuse qui surpasse Grant dans The Race to Costa del Sol est son amie d'enfance Maja Stark. Coéquipières dans l'équipe nationale suédoise depuis leur plus jeune âge et élèves dans le même lycée, elles partagent un lien étroit.

"Je l'encourage toujours et j'espère qu'elle fait de même pour moi, et je sais qu'elle le fait", a déclaré Grant.

"C'est agréable d'avoir quelqu'un qui connaît la situation dans laquelle on se trouve et à qui on peut parler de choses que les autres n'arrivent pas à comprendre ou qu'ils ne comprennent tout simplement pas.

Les rêves de Swede

Leur amitié n'a pas empêché Grant de déclarer que l'un de ses principaux objectifs de la saison était de poursuivre et de battre Stark en Espagne.

Avec Johanna Gustavsson derrière Grant, un trio entièrement suédois au sommet de The Race to Costa del Sol reflète la domination du pays nordique sur le LET et la montée en puissance du golf en Suède, qui a déjà produit une légende dans ce sport.

En la personne d'Annika Sorenstam, Grant a un modèle à suivre. Sorenstam, cofondatrice du tournoi mixte scandinave, s'est forgé l'une des plus grandes carrières de l'histoire du golf féminin, avec 10 victoires majeures et 72 victoires dans les tournois de la LPGA, avant de prendre sa retraite professionnelle en 2008.

Grant cite deux raisons pour expliquer la récente montée en puissance des joueuses de haut niveau dans le pays : l'investissement et les efforts de la Fédération suédoise de golf pour développer le jeu et, paradoxalement, le rude climat nordique.

Les conditions neigeuses réduisant la saison de golf dans le pays, les joueuses suédoises doivent redoubler d'efforts pour maximiser leur entraînement, Grant consacrant le temps d'entraînement "perdu" à d'autres activités qui l'aideront à jouer, comme la gym.

"Nous ne pouvons pas jouer 12 mois par an, ce qui vous oblige à avoir la peau dure", explique-t-elle. "Il fait zéro degré, il faut juste aller sur le terrain et frapper des wedges ou tout ce dont on a besoin pour s'entraîner.

Avec sa victoire historique dans l'épreuve mixte scandinave, il semble que cette attitude porte ses fruits et aide Grant dans sa mission de développement du sport et de modèle, non seulement pour les femmes, mais pour tous ceux qui jouent au golf.

"Si cette victoire peut aider quelqu'un ou lui donner une motivation supplémentaire, j'en suis heureuse", a-t-elle déclaré.

Source: edition.cnn.com