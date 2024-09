- Nous rendons hommage au défunt Obi Ndefo

Acteur et instructeur de yoga Obi Ndefo, célèbre pour son rôle dans "Dawson's Creek," est décédé à l'âge de 51 ans. Sa sœur a annoncé la nouvelle sur Facebook. En 2019, un tragique accident a coûté à l'acteur ses deux jambes.

Ndefo est apparu dans des séries comme "Star Trek: Deep Space Nine" (1993) et "Stargate SG-1" (1997). Cependant, son rôle le plus marquant a été celui de Bodie Wells dans "Dawson's Creek," qu'il a interprété de 1998 à 2002.

Sa sœur est "dévastée"

La jeune sœur de Ndefo, Nkem Ndefo, a annoncé son décès inattendu sur Facebook le 31 août, sans en préciser la cause. Dans son message, elle a exprimé son chagrin et mentionné que son frère avait trouvé la paix. Elle a partagé une photo d'eux deux ensemble.

"Tu étais et tu seras toujours une lumière"

L'actrice Mary-Margaret Humes, qui incarnait Gale Leery, la mère de Dawson dans la série, a rendu hommage à Ndefo sur Instagram. Elle a déclaré : "C'est difficile à croire que tu n'es plus là, cher ami. Tu étais et tu seras toujours une lumière. Ta résilience et ton amour face aux défis de la vie seront une source d'inspiration." Elle a chéri les moments d'amour et de soutien partagés entre eux au fil des ans. Elle a tagué certains des stars de la série, dont Katie Holmes, Joshua Jackson et James Van Der Beek. Sous les hashtags "famille de la télé" et "amis pour la vie", elle a exprimé ses sentiments.

Humes a partagé un extrait de rushes du tournage de la série à succès, où l'on voit Ndefo être enlacé par Katie Holmes pendant une répétition et plaisanter avec James Van Der Beek à l'extérieur.

Frappe par un SUV

Le 17 août 2019, alors qu'il regagnait sa voiture après avoir fait des courses à Los Angeles, Ndefo a été victime d'un tragique accident. Un SUV l'a heurté, entraînant l'amputation de sa jambe droite, et sa jambe gauche a dû être amputée. Dans une interview accordée au "Los Angeles Times" l'année suivante, il a déclaré : "Ce qui m'est arrivé est juste si triste. Pourquoi empirerais-je les choses en me sentant mal à ce sujet ?" Il a accepté son sort.

Plus de 200 000 dollars ont été recueillis dans le cadre d'une campagne de financement pour couvrir les frais de prothèses et la rénovation de son domicile de Silver Lake sans obstacles.

Malgré son accident tragique en 2019, ayant entraîné la perte de ses deux jambes après avoir été heurté par un SUV, Obi Ndefo a continué à faire des apparitions dans des séries de science-fiction populaires comme "Star Trek: Deep Space Nine" et "Stargate SG-1".

Se souvenant de l'époque de "Dawson's Creek," Mary-Margaret Humes, qui incarnait Gale Leery, a partagé un touchant hommage sur Instagram, qualifiant Ndefo de "lumière"

