- Nous marchons main dans la main sur le tapis rouge

Actrice vénérable Sigourney Weaver (74 ans) a illuminé le tapis rouge du Festival du film de Venise aux côtés de sa fille Charlie "Shar" Simpson (34 ans), toutes deux vêtues de tenues noires élégantes. Le producteur Nemo Allen les accompagnait, tous les trois entrelaçant leurs doigts pour les photographes qui les attendaient. Elles ont assisté à la projection de "Beetlejuice Beetlejuice" (sorti en Allemagne le 12 septembre).

Weaver reçoit cette année le Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière, un hommage à sa carrière exceptionnelle.

La tenue chic de Weaver et Simpson

L'actrice inoubliable Weaver, nominée à trois reprises aux Oscars, portait un haut noir étincelant et une jupe évasée, tandis que Simpson, qui se définit comme non binaire et utilise les pronoms elle/elle, arborait une robe noire à une seule bretelle.**

L'ensemble de Weaver comprenait des boucles d'oreilles étincelantes, tandis que celui de Simpson était parsemé de perles. Weaver avait un maquillage léger, tandis que Simpson optait pour un rouge à lèvres rouge audacieux.**

Allen apportait une touche de couleur avec son costume bordeaux.**

Weaver est mariée depuis 1984 à Jim Simpson (68 ans), le père de Shar, un impresario américain du théâtre et du cinéma.**

Contrairement à sa célèbre mère, Shar a choisi une carrière dans l'éducation. Elle est actuellement professeur adjoint au Digital Storytelling Lab de l'Université Columbia School of the Arts à New York.**

Weaver a incarné le terrifiant extraterrestre dans le film de science-fiction horrifique "Alien - The Eighth Passenger" de Ridley Scott (86 ans) en 1979. Quatre autres films ont suivi avec elle dans le rôle principal, se terminant par "Alien 3" en 1992. Cette année a vu la sortie de "Alien: Resurrection", le dernier reboot de la franchise.**

Weaver a été nominée aux Oscars pour ses performances dans le premier film "Alien" et "Gorillas in the Mist" (1988), ainsi que pour "Working Girl" (1988).**

