Nous explorons la dynamique de conduite du dernier SUV électrique du groupe VW, la CUPRA Tavascan.

Cupra, filiale espagnole de Seat, présente un autre SUV électrifié avec le Tavascan, construit sur sa plateforme électrique modulaire. NTV.de a examiné cette offre stylée dans sa version la plus extravagante.

Si vous trouvez l'Audi Q4 terne, l'ID.4 de Volkswagen ennuyeux et l'Enyaq de Škoda trop conventionnel, le Tavascan de Cupra pourrait être une alternative attrayante pour vous. Ce SUV tape-à-l'œil arbore une série de détails visuels, de son capot audacieux avec une marque "Cupra" prononcée entre le capot et la grille, à ses roues bronze et son logo éclairé à l'arrière.

Le luxe se poursuit à l'intérieur de ce SUV. Le thème de couleur bronze se retrouve partout dans le Tavascan, avec de nombreuses pièces d'accent présentées dans cette teinte. Observez la bande qui traverse tout le tableau de bord, qui s'étend aux côtés intérieurs des portes, ainsi que la garniture autour du porte-gobelet et des sièges, avec la teinte bronze harmonieusement intégrée dans la sellerie par de petits logos "Cupra". Cependant, la peinture extérieure discrète choisie pour le premier véhicule d'essai, "Atacama Desert Metallic", tempère le design fou du Tavascan, contrastant agréablement avec les autres caractéristiques Otherwise flamboyant.

Les designers ont ensuite poussé les limites, avant de faire un pas en arrière en raison de contraintes budgétaires. La console flottante semble moderne, tandis que le cluster d'instruments virtuel et l'écran central comprennent des commandes tactiles pour la température intérieure - des composants manifestement prélevés dans la caisse à pièces de l'entreprise. Cependant, vous vous sentez remarquablement spacieux à l'intérieur de ce SUV familial, en particulier l'espace pour les jambes généreux à la deuxième rangée, ce qui est particulièrement remarquable pour la hauteur modeste de moins de 1,6 mètre du modèle. De plus, le Tavascan offre un espace de chargement généreux, avec 540 litres d'espace pour les bagages derrière le siège arrière, même en cas d'occupation complète.

Le Tavascan offre une expérience de conduite rapide mais pas particulièrement sportive

Prêt pour une balade palpitante ? Sous le capot de cette variante VZ se cache un groupe motopropulseur familier : 340 chevaux. Par conséquent, le Tavascan accélère avec confiance avec ses 545 Newton mètres de couple, atteignant 100 km/h en seulement 5,5 secondes. Bien qu'il ne reproduise pas la personnalité de la voiture de sport au sein de la gamme MEB de Volkswagen, il offre un degré comparable de confort aux passagers, malgré les "sièges sport" officiellement désignés.

De plus, le Tavascan offre une conduite douce plutôt que ferme, avec Cupra qui met l'accent sur des adjectifs comme "doux" et "intuitif". Cependant, le Tavascan négocie les virages avec adresse, grâce à son centre de gravité bas (batteries situées au sol). Bien que vous perceviez son poids, environ 2,3 tonnes, il ne compromet pas la maniabilité.

Actuellement, les préoccupations concernant la durée de vie de la batterie semblent retarder les achats, du moins en Allemagne. Est-ce justifié ? Du point de vue d'un utilisateur de recharge, la génération MEB a considérablement amélioré l'efficacité de la recharge. Par exemple, le Tavascan peut passer de 10 à 80 % en seulement 28 minutes. Bien que plus lent que le ravitaillement, cela représente une occasion raisonnable pour se reposer et se rafraîchir lors d'un long voyage. Cependant, cela peut ne pas convenir au représentant des ventes pressé.

NTV.de n'a pas pu vérifier ce chiffre lors d'une brève première rencontre avec le véhicule. Cependant, l'ordinateur de bord indiquait une autonomie prévue d'environ 433 kilomètres, plaçant le Tavascan légèrement en dessous de la revendication de l'usine WLTP minimum de 477 kilomètres. Comme toujours, le style de conduite joue un rôle important, donc le représentant des ventes devra peut-être attendre la prochaine génération ou opter pour un véhicule basé sur la "Plateforme électrique premium", offrant des temps de recharge plus rapides.

De plus, le Tavascan n'est pas une option abordable. Ceux qui envisagent une version VZ forte devront faire un investissement considérable - au moins 60 780 euros, selon la liste de prix. Bien que cela soit inférieur à l'Enyaq RS Coupé de ŠKODA (63 300 euros), cela représente un obstacle financier notable. Même la version de base du Tavascan est proposée à 53 240 euros, ce qui la rend moins idéale pour les familles soucieuses de leur budget. Cependant, la version VZ comprend plusieurs fonctionnalités de luxe en standard, telles que la suspension adaptative, l'ouvrant de hayon électrique, les phares LED à matrice, le système d'entrée sans clé et la régulation de vitesse adaptative (qui accélère et freine autonomement).

Si l'on peut s'attacher au modèle espagnol dépendra largement de son appréciation personnelle pour le design distinctif. Le Tavascan laisse Certainly une impression, mais il peut également susciter la controverse. Le temps dira si ses origines de l'usine chinoise d'Anhui auront un impact négatif sur la marque en raison de la tension politique-économique actuelle. Cependant, il a été construit solidement et mérite d'être considéré.

