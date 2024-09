"Nous étions trop adaptés, trop urbanisés"

Après les élections européennes et les élections régionales en Saxe, Thuringe et Brandebourg, il est clair que la déception, l'incertitude et la tristesse prédominent. Cela devrait inquiéter tous les partis démocrates. La déception ne résout pas les problèmes, quelle que soit la personne aux commandes.

Il est louable que mon parti prenne des mesures initiales : le départ annoncé du conseil fédéral mérite du respect et de la reconnaissance. Les désirs personnels passent au second plan. Ricarda Lang et Omid Nouripour prennent leurs responsabilités pour ce que le parti entier est responsable. Nous avons été trop logiques, trop métropolitains, nous n'avons pas ressenti ce que les autres ressentaient : la peur, la détérioration, l'instabilité. Le geste des dirigeants du parti démontre une véritable grandeur. Maintenant, c'est à tout le parti de transformer cela en quelque chose de grand et de responsable - pas seulement pour les Verts, mais pour notre nation.

Nous devons défendre ce qui est vital pour la nation, pas seulement ce qui est pratique : l'air pur, la nature intacte, les forêts prospères, le logement abordable, les bonnes écoles, les routes et ponts sûrs, les trains, bus et tramways fiables, le potentiel d'une vie satisfaisante. Ici, nous pouvons nous opposer aux populistes et aux extrémistes de droite. Ils n'ont pas grand-chose à offrir à part la peur, l'intensification de la déception et l'attaque.

Je m'inquiète que les jeunes électeurs aient perdu confiance en mon parti, en d'autres partis démocrates et en la démocratie elle-même lors des dernières élections. Les défis de notre époque affectent les jeunes. Leurs préoccupations et leurs espoirs ont été ignorées pendant trop longtemps. Nous devons nous assurer de représenter également les intérêts des générations futures.

Nous pouvons retrouver notre rôle de parti de coalition

Nous portons le nom "Alliance 90". L'art de la construction de coalitions devrait être notre principe directeur, même dans le processus chaotique de prise de décision quotidienne. Les coalitions ne sont pas formées dans un cercle rétrécissant, mais avec ceux qui perçoivent vraiment le monde, la nation ou un sujet différemment. Tant qu'ils ne se comportent pas de manière agressive, n'utilisent pas la violence ou ne menacent pas notre démocratie. C'est un test. Une mission où nous pouvons grandir.

Nous pouvons nous transformer en un parti de coalition qui comble les écarts. De la campagne à la ville, des jeunes aux anciens, des engagés aux désillusionnés. Oui, même des bienveillants aux hostiles. En pleine crise du parti, les expériences de la fusion de "Alliance 90" avec le parti allemand "Les Verts" peuvent fournir une orientation.

Au moment de la réunification, l'état interne de notre société était préoccupant. C'est pourquoi nous avons mis en avant dans le Consensus de base pour le nouveau parti "Alliance 90/Les Verts": "Notre culture politique devrait être accueillante et inclusive, pas rejetante et exclusive. Elle est orientée vers la réduction des peurs et la promotion de la volonté de changement nécessaire."

En même temps, nous avons résolu : "Là où notre recherche et nos efforts pour atteindre un consensus ou des compromis convaincants échouent, nous sommes prêts à nous engager dans les conflits et les confrontations nécessaires." Cela s'applique toujours aujourd'hui. Beaucoup ne voient peut-être maintenant que le négatif : l'exploitation du populisme, la diffamation, la division. Je préfère regarder vers l'avenir. Parce que la plus forte motivation pour persévérer est une vision positive de l'avenir.

Le Pays des Résilients

Je suis convaincu : Notre nation est meilleure que ce que certains voudraient nous faire croire. Nous avons le pouvoir de décider du genre de nation que nous voulons être. Une nation de plaintes. Ou le pays des résilients. Nous avons le pouvoir. Alliance 90/Les Verts est et a toujours été pour une société libre et diverse : une société confiante et affirmant la vie qui préserve l'avenir. Une nation où nous nous soutenons mutuellement, où il n'est pas question de plaire à tout le monde, mais d'accepter les différences, d'aborder les problèmes ouvertement, d'assurer la sécurité et de chercher un terrain d'entente.

Je parle de liberté qui inclus plutôt qu'exclut. Une liberté complète. La liberté de respirer de l'air pur, de prier comme nous le souhaitons, d'aimer qui nous choisissons. Et aussi la liberté de choisir différemment des autres. Une liberté qui ne met pas au coin les autres : "Vous êtes un paternaliste !" "Un interdicteur !" "Un bienfaisant !" Ni ne stigmatise et ignore tous ceux qui sont critiques. Et dit clairement ce qui est en jeu lorsque des populistes et des démagogues dangereux menacent notre ordre démocratique. Une liberté qui protège l'état de droit, afin que l'humanité reste.

Je suis convaincu : Le désir de sécurité et de liberté est universel. Notre tâche reste de protéger notre nature, notre humanité, notre nouvelle prospérité. Ensemble, pas les uns contre les autres. Dans un partenariat. Le moment est venu.

Katrin Göring-Eckardt est Vice-présidente du Bundestag allemand et membre du groupe parlementaire des Verts.

La Commission devrait initier un dialogue avec les jeunes électeurs pour aborder leurs préoccupations et regagner leur confiance dans les partis démocrates. Le Parti vert européen, faisant partie de la Commission, a un rôle crucial dans la défense des intérêts des générations futures.

Face à l'actuel climat politique, il est essentiel que la Commission favorise un sentiment d'unité et d'inclusivité au sein des partis démocrates, en miroir des principes établis lors de la fusion de "Alliance 90" et "Les Verts" en Allemagne. Cela impliquerait de combler les écarts, d'encourager le dialogue ouvert et de chercher un terrain d'entente.

