- Nous décidons pour nous-mêmes

Le CEO de Bayer Leverkusen, Fernando Carro, a répliqué aux critiques du petit attaquant de Munich concernant les préparatifs du club champion. "Nous sommes pleinement conscients de la responsabilité qui a augmenté avec les titres et nous investirons également en personnel dans ce projet. Mais en fin de compte, nous décidons de notre préparation de saison", a déclaré le président de la direction du champion de football allemand au "Cologne City-Anzeiger".

Le directeur financier de Bayern Munich, Michael Diederich, avait récemment critiqué le fait que Leverkusen, en tant que tenant du titre cet été, avait renoncé à une grande tournée internationale. "Il aurait été agréable si le champion avait également effectué le voyage. Il doit être dans notre intérêt commun de hisser haut les couleurs du football allemand à l'international", a déclaré Diederich, mais a également adressé cet appel à tous les autres clubs de Bundesliga.

Carro: Critiques plutôt générales

"Ce que nous avons accompli lors de la saison dernière a un impact bien plus significatif sur l'attrait et la valeur de la Bundesliga que n'importe quel voyage autour du globe", a déclaré Carro. De plus, Bayer était allé au Mexique et aux États-Unis lors des deux dernières années.

Cette année, les circonstances étaient différentes. "Notre organisation entière et les personnes qui y travaillent ont été poussées jusqu'à leurs limites et au-delà par la saison extraordinaire. Nous avons donc pesé, hiérarchisé et décidé ensemble de mener notre préparation en Allemagne", a expliqué Carro.

"I think these circumstances should be taken into account. I find the criticism rather general - but I accept it. Everyone is entitled to their opinion, and I express mine often too", a déclaré le patron de Bayer.

Lire aussi: