- Nous cherchons l'arrivée de Nagelsmann.

Gordon Herbert, le nouvel entraîneur de basket-ball de Munich (65 ans), est ravi à l'idée d'une éventuelle visite de Julian Nagelsmann, l'entraîneur de l'équipe nationale de football allemande (37 ans). Herbert, qui a rendu visite à l'équipe de football allemande en tant qu'entraîneur national de basket-ball avant le championnat d'Europe, admire l'approche novatrice et les compétences de gestion de Nagelsmann.

"J'ai un immense respect pour lui", a-t-il déclaré à Munich. "Il a une idée claire de là où il veut aller et ses compétences en résolution de problèmes sont exceptionnelles. C'est toujours sympa quand des entraîneurs de différents sports passent voir mon équipe."

Herbert a manqué une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris en août, s'inclinant face à la Serbie. "C'était décevant", a-t-il admis.

Beaucoup de travail en perspective

Se reconnecter avec certains de ses anciens joueurs nationaux à Munich rend sa transition vers l'entraînement en club plus facile. "La période de transition est beaucoup moins intimidante", a-t-il déclaré. "Ça rend tout le processus beaucoup plus simple. C'est un avantage considérable."

Herbert ambitionne de remporter le championnat allemand et de se qualifier pour le Final Four de l'Euroleague avec Munich. "Il y a encore beaucoup de travail", a-t-il déclaré. Il souhaite voir son nouveau squad jouer avec plus d'intensité et de rapidité.

Herbert est enthousiaste à propos de FC Bayern

Herbert est ravi de son nouveau poste. "La marque FC Bayern Munich est l'une des meilleures au monde", s'est-il extasié. "C'est un honneur d'entraîner ici". Il n'a pas encore discuté avec le patron de Bayern et passionné de basket-ball, Uli Hoeneß, mais ils ont assisté à un match de foot l'année dernière.

Le premier engagement public de l'équipe aura lieu lors d'un tournoi à Ljubljana, en Slovénie, plus tard dans la semaine. Leur saison en Bundesliga débutera le 20 septembre (20h00) à domicile contre les Niners Chemnitz.

