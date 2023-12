Nous avons tous commis des erreurs", déclare le grand joueur de golf Greg Norman à propos du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

"Toute cette affaire concernant l'Arabie saoudite, Khashoggi et les droits de l'homme, parlez-en, mais parlez aussi du bien que le pays fait en changeant sa culture", a déclaré M. Norman lors d'un événement de LIV Golf au Centurion Club de St. Albans, en Angleterre. M. Norman est président de LIV Golf.

"Nous avons tous commis des erreurs et nous voulons apprendre de ces erreurs et de la manière dont nous pouvons les corriger à l'avenir", a déclaré M. Norman, selon des organismes de presse britanniques.

Un rapport des services de renseignement américains a désigné Mohammed bin Salman, le prince héritier d'Arabie saoudite, comme responsable de l'approbation de l'opération qui a conduit au meurtre de Khashoggi en 2018 - ce que bin Salman nie.

Le bilan du pays en matière de droits humains est également largement critiqué : les dissidents politiques, les militants des droits de l'homme et des droits des femmes, les journalistes et les critiques en ligne ont toujours été harcelés, détenus, poursuivis et incarcérés pour avoir dénoncé le gouvernement saoudien, selon Amnesty International et d'autres groupes internationaux de défense des droits humains.

"Je n'ai pas eu de conversation personnelle avec MBS, je ne l'ai jamais rencontré, mais en même temps, je lis que le gouvernement saoudien a fait des déclarations et des commentaires à ce sujet et qu'il veut aller de l'avant", a déclaré M. Norman mercredi.

Norman a déjà déclaré que la lucrative ligue de golf soutenue par l'Arabie saoudite constituait une "nouvelle opportunité" pour les joueurs et le sport.

En début de semaine, LIV Golf, qui débutera en juin, a révélé mardi un nouvel investissement de 2 milliards de dollars et un calendrier d'événements élargi.

La lucrative série de golf soutenue par l'Arabie saoudite indique que le dernier engagement financier "servira à financer l'expansion en cours et les bourses d'argent de la nouvelle LIV Golf".

L'ancien numéro un mondial Norman a annoncé la création d'une nouvelle ligue professionnelle de golf basée sur des équipes au début de l'année.

L'entreprise, soutenue par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF), promet de distribuer 250 millions de dollars de prix au total tout en organisant huit tournois, de juin à octobre.

LIV "soutiendra les joueurs"

Dans un mémo daté de mardi, le PGA Tour a refusé l'autorisation aux joueurs qui souhaitaient participer au premier événement du LIV Golf, en invoquant des conflits d'horaire.

Le mémo, que CNN a obtenu du PGA Tour, indique que l'événement d'ouverture de la série de golf soutenue par l'Arabie saoudite à Londres a lieu la même semaine que l'Open canadien RBC, un événement du PGA Tour.

"Nous avons informé les candidats que leur demande a été refusée conformément aux règlements des tournois du PGA TOUR", indique le mémo. "En conséquence, les membres du Tour ne sont pas autorisés à participer à l'événement de Londres de la Saudi Golf League en vertu de nos règlements.

Scottie Scheffler, numéro un mondial, a déclaré qu'il n'avait pas réfléchi à la décision de la PGA Tour de refuser aux golfeurs des dérogations.

"Si vous jouez ici sur le PGA TOUR, dans quelque chose qui pourrait être une série rivale du PGA Tour, en tant que membre de notre Tour, ce n'est certainement pas quelque chose que nous voulons que nos membres fassent parce que cela va nuire au tournoi que nous avons en face et c'est, je suis sûr que c'est la raison pour laquelle ils ont, pourquoi ils n'ont pas libéré les joueurs", a déclaré Scheffler.

"Parce que si nous avons 15 joueurs qui vont jouer là-bas, cela nuit au RBC et à l'Open du Canada", a ajouté Scheffler avant le premier tour de l'AT&T Byron Nelson.

Norman a déclaré que LIV soutiendrait les joueurs qui souhaitent participer à LIV Golf. Lorsqu'on lui a demandé si son équipe juridique avait mis en place des injonctions pour protéger les joueurs en cas d'interdiction, Norman a répondu : "Oui".

"Nous allons soutenir les joueurs, nous serons là pour eux, quoi qu'il arrive. Nous sommes prêts à partir. Nous ne voulons pas y aller, mais nous sommes prêts à y aller", a ajouté Norman.

"Ce sera le choix du joueur. Je ne vais pas en vouloir à un joueur qui décide de jouer où il veut. Nous leur donnons la possibilité de le faire parce que nous pensons que LIV est là pour une longue période.

"Si vous voulez jouer exclusivement sur le PGA Tour, tant mieux, faites-le. Je vous garantis que beaucoup de gens viendront un jour jouer avec LIV Golf", a-t-il déclaré.

J'ai dit aux joueurs : "Nous sommes derrière vous. C'est aussi simple que cela. Nous défendrons, nous rembourserons et nous représenterons", a-t-il ajouté.

Aparnaa Seshadri a contribué au reportage.

