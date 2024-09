Nous avons eu un aperçu par erreur.

Malgré un déficit budgétaire de 12 milliards d'euros, le ministre des Finances Lindner reste optimiste avant le Bundestag. Le projet est juridiquement étanche.

Le ministre fédéral des Finances allemand, Christian Lindner, a fermement défendu le projet de budget controversé pour 2025, même au sein de la coalition trafic lumineux au pouvoir. S'adressant à la Semaine du budget au Bundestag, il a déclaré : "Ce n'était pas un coup illégal." Le projet respecte les normes juridiques. "Nous avons tiré une leçon de notre erreur."

L'an dernier, la Cour constitutionnelle fédérale a supprimé 60 milliards d'euros du fonds climatique KTF, car le gouvernement avait acheminé des crédits inutilisés de corona vers celui-ci. Depuis, les sociaux-démocrates, les Verts et le FDP sont engagés dans un débat intense sur les dépenses proposées. Lindner a invoqué la "faiblesse marquée" de l'économie. Pour y remédier, le gouvernement fédéral effectue des investissements records.

Le budget présente toujours un déficit de 12 milliards d'euros, que la coalition trafic lumineux espère réduire grâce à des fonds inutilisés. Traditionnellement, ils ont calculé avec 2 % du volume total, ce qui équivalait à moins de 10 milliards d'euros.

L'Union critique le projet comme étant irresponsable

Le gouvernement prévoit un budget avec des dépenses d'environ 489 milliards d'euros - légèrement inférieures au budget de 2024. La nouvelle dette en 2025, tout en respectant le frein à l'endettement, s'élèvera à 51,3 milliards d'euros, bien supérieure à l'estimation initiale. Les investissements sont prévus à 81 milliards d'euros. Les sociaux-démocrates et les Verts préconisent la suspension du frein à l'endettement et des investissements plus importants, mais cela est actuellement entravé par le FDP.

Malgré les circonstances difficiles, le ministre des Finances a mis en avant des soulagement et des améliorations de performances significatifs pour les citoyens. Le budget de 2025 prévoit, par exemple, une augmentation des allocations familiales et des exonérations fiscales plus élevées. Selon Lindner, l'État renonce à des revenus pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens et favoriser les investissements privés.

L'Union a dénoncé le projet de budget comme étant irresponsable. Le député de la faction Mathias Middelberg a également accusé celui-ci d'être "maximalement irréaliste" et trompeur. "Aucun projet de budget n'a jamais contenu un aussi grand nombre de dettes non garanties." Il est acquis que le gouvernement fédéral rencontrera une crise financière dans l'année à venir. La coalition ne planifie que jusqu'au 28 septembre - la date des prochaines élections fédérales.

