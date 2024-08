Nouripour et Esken soutiennent publiquement l'alliance BSW.

Sahra Wagenknecht et son nouveau groupe politique font polémique, même avec leur position sur le conflit en Ukraine. Après les élections régionales à venir, le BSW pourrait avoir une influence significative. Les chefs du SPD et des Verts n'ont pas l'intention d'interférer dans les questions de coalition au niveau local.

La dirigeante du SPD, Saskia Esken, et le chef des Verts, Omid Nouripour, n'ont pas complètement écarté la possibilité de travailler avec le Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) au niveau régional, à l'exception d'une alliance avec l'AfD. Esken a déclaré cela lors d'une interview "ZDF Berlin Direct Summer", en soulignant que les associations d'État sont responsables des décisions de coalition, sans besoin de conseils des partis supérieurs. Ils prendront des décisions en fonction de la configuration des résultats des élections.

De nouveaux assemblées régionales seront élues en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg en septembre. Nouripour a adopté une position similaire lors d'une émission ARD, où il a répondu aux questions des réseaux sociaux. "Les locaux prendront leurs décisions de coalition, y compris la gestion du parti de Sahra Wagenknecht."

Cependant, Nouripour a souligné les différences considérées entre les Verts et le BSW. Il a critiqué Wagenknecht pour avoir transformé une question politique externe comme l'Ukraine en condition pour une coalition locale, la qualifiant de geste peu sérieux. Nouripour a assuré que les Verts seraient représentés dans les trois assemblées régionales.

"D'autres partis adoreraient une figure comme Robert Habeck"

Esken a décrit la coalition SPD-Verts-FDP "feu tricolore" qui avait récemment bombardé des améliorations budgétaires de dernière minute pour l'année à venir comme un "gouvernement fort". Elle a affirmé : "Nous dirigeons actuellement un gouvernement, une véritable coalition inhabituelle et difficile." Esken n'a laissé aucun doute sur les intentions de réélection du chancelier Olaf Scholz. "Olaf Scholz est notre chancelier et restera notre candidat à la chancellerie."

Nouripour s'est abstenu de s'engager sur cette question mais a défendu la possibilité d'un candidat à la chancellerie des Verts et n'a pas confirmé explicitement Robert Habeck comme choix le plus probable. Il a loué Habeck et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock. "D'autres partis adoreraient une personnalité comme Robert Habeck. Nous l'avons. C'est un véritable privilège." During the ARD summer interview, he reflected on the federal election in the following year, "Everything's still up for grabs."

