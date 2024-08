" Notre capacité à réguler l'afflux de réfugiés est quelque peu limitée "

Même si Issa al-H., le suspect présumé, a été arrêté par les autorités dans les temps : il n'aurait pas pu être expulsé vers la Syrie. L'Allemagne fait face à des défis dans la gestion des menaces potentielles et dans la prévention de l'épuisement de la société. Le chercheur en migration Raphael Bossong conseille de ne pas faire de promesses irréalistes.

ntv.de : Monsieur Bossong, Issa al-H. est passé inaperçu avant le triple meurtre présumé. L'Europe, y compris l'Allemagne, fait-elle suffisamment pour identifier les individus remarquables ?

Raphael Bossong : La tragédie de Solingen nécessite une réponse. Il y a de la place pour l'amélioration, en particulier dans le partage des informations entre les nations européennes. L'UE a convenu en mai de mettre en place des procédures de contrôle aux frontières pour les demandeurs d'asile et les migrants irréguliers, en se concentrant sur les besoins en matière de sécurité et de protection. L'objectif est de détecter plus facilement les individus problématiques ou dangereux aux frontières, comme en Grèce, et d'accélérer leur expulsion. Cependant, la mise en œuvre obligatoire est prévue pour l'été 2026. En ligne, la lutte contre l'islamisme nécessite des améliorations. Cela a été un défi pour les autorités de sécurité depuis un certain temps, mais cela devient de plus en plus pressant. Tout le monde savait qu'une attaque pouvait se produire le 7 octobre.**

En supposant que les mécanismes fonctionnent : La Constitution stipule que "ce type d'individu n'a pas commis de crime mais a des liens avec l'État islamique et est dangereux". Si elles viennent de Syrie, l'expulsion est toujours impossible en raison du conflit en cours. Y a-t-il des voies légales pour gérer cela différemment ?

Les individus dangereux et les extrémistes que nous cherchons à expulser ont droit à des droits minima. Nous ne pouvons pas suggérer qu'ils soient emprisonnés dans les chambres de torture d'Assad ou remis aux talibans. Cela va au-delà du droit d'asile de la Constitution, mais c'est notre base morale. Cependant, nous avons de la marge de manœuvre juridique dans notre cadre existant. Nous pouvons essayer d'expulser les individus dangereux de manière à assurer leur sécurité et leur protection contre un traitement inhumain.**

Quelles pourraient être les conséquences si nous restons dans cette situation : des individus islamistes dangereux de Syrie et d'Afghanistan. Comment seront-ils gérés ?

Au début, l'approche consistait à éviter tout dialogue avec les talibans en Afghanistan et Bachar al-Assad en Syrie, car cela renforcerait leur pouvoir. Je trouve cette attitude plausible. Cependant, notre situation de sécurité en Allemagne a changé, nécessitant un dialogue avec de tels régimes, potentiellement une coopération dans certains domaines. Certains pays européens, notamment le Danemark et l'Autriche, préconisent une politique différente envers la Syrie. Plusieurs pays unis peuvent exercer plus d'influence et obtenir plus facilement l'accès. Je peux imaginer que l'Allemagne rejoigne ce mouvement, ce qui pourrait entraîner des changements de politique dans les deux prochaines années.**

Il est concevable d'organiser le retour de certaines personnes dans certaines parties de la Syrie dans des cas spécifiques, ou d'obtenir des garanties du régime syrien que les rapatriés seront traités humainement. Cependant, la question de savoir si de telles garanties seraient crédibles en est une autre. Je ne peux pas fournir une évaluation fiable de la situation de sécurité en Syrie depuis ma position. C'est la responsabilité des autorités et des tribunaux. La politique doit suivre. Cependant, je vois des problèmes dans les processus bureaucratiques.

Le cas d'Issa al-H., qui aurait dû être transféré en Bulgarie mais ne l'a pas été, vient à l'esprit ?

Les processus administratifs nécessitent de la clarté : qui signale quoi à qui ? Comment pouvons-nous assurer des transferts et des expulsions rapides tout en évitant les retards liés aux rendez-vous manqués ? Améliorer ces procédures peut avoir un impact significatif sans empiéter sur les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux touchent aux questions fondamentales : comment voulons-nous vivre ? En tant que société qui aide ceux qui cherchent notre protection ? Beaucoup en ont besoin. Pas tous, mais beaucoup.**

Si nous nous considérons comme un État de solidarité, offrant une protection à ceux qui en ont besoin, alors nous avons une responsabilité : de nombreux réfugiés sont traumatisés, nécessitant des soins. Nous cherchons à les intégrer tout en maintenant le contrôle pour éviter d'être abusés. Cela signifie que nos ressources sont limitées. Comment pouvons-nous nous assurer qu'elles ne soient pas épuisées, évitant ainsi l'échec dû à l'épuisement ?

Proposez-vous une limite supérieure ?

Pas nécessairement, mais cela servirait-il de garantie de faisabilité selon vous ?

L'idée est que les réfugiés irréguliers n'auraient aucune chance de déposer une demande d'asile en Europe. Il n'y aurait aucune action à la frontière européenne ou en Allemagne. Une demande pourrait être déposée uniquement à partir de pays tiers, ou une protection directe serait accordée dans un pays tiers. En retour, l'UE accepterait un certain quota d'autres réfugiés sélectionnés et répartis entre les États membres. Cela permettrait de maintenir le contrôle sur le nombre de personnes accueillies. Bien que je comprenne la logique derrière cela, ce n'est pas réalisable ou humain dans la pratique. Une frontière dure avec un quota dur ne fonctionne pas sur le plan juridique ou autre.**

Que se passerait-il pour les individus qui se trouveraient à la frontière et qui refuseraient de partir ?

Prenez par exemple Issa al-H. Il aurait dû rester en Bulgarie, demander l'asile et être renvoyé là-bas.

L'Allemagne verrait moins de demandeurs d'asile si cette réforme passe, mais il ne s'agit pas seulement de chiffres. C'est plus que le Dublin. Plus de procédures seront traitées directement dans les installations frontalières de l'UE, surtout quand les chances d'obtenir l'asile sont faibles. Cela devrait conduire à une meilleure coopération entre les États membres de l'UE, incitant ainsi des pays comme la Grèce et l'Italie à s'impliquer davantage.

Ce n'est pas une révolution, mais c'est mieux que rien. Il faut être patient, car cette réforme ne sera pas pleinement efficace pendant deux ans.

En attendant, le gouvernement allemand pousse les autres membres de l'UE à être plus actifs. On le voit avec les contrôles frontaliers renforcés avec les pays d'Europe de l'Est limitrophes. C'est une double lame de couteau; les contrôles renforcés peuvent être bons politiquement mais ne sont pas toujours légaux dans le contexte de l'UE et doivent être temporaires.

Ce paquet pourrait aider à réduire légèrement les chiffres et à contrôler l'afflux dans une certaine mesure. Mais on n'aura pas un contrôle total sur les personnes qui viennent chez nous. Des décennies de politique migratoire l'ont montré. À moins de construire un mur, mais même au-delà du mur, les gens trouveront un moyen.

Certaines personnes pourraient être découragées par des mesures plus strictes, mais le coût du passage clandestin pourrait augmenter et moins de gens pourraient se le permettre. Mais beaucoup viendraient quand même, car la situation dans leur pays d'origine est ce qui compte vraiment. Il y a la guerre en Ukraine et au Soudan, le Moyen-Orient est tendu, il y a des tensions en Libye, la Tunisie est fragile, et la zone du Sahel est hors de contrôle. C'est une situation merdique où les gens sont en danger partout. Ce qui se passe en dehors de l'Europe et dans le monde entier est beaucoup plus critique que nos politiques migratoires.

Interviewé par Raphael Bossong

