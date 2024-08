- Notes spécialisées: Des feuilles de châtaignes abondantes et de couleur brune dans le sud-ouest

En milieu août, les châtaigniers de Bade-Wurtemberg commencent à perdre leurs feuilles d'une teinte brun distinctive. Cela indique généralement une infestation de larves de pyrales du châtaignier. Toutefois, cette année, Olaf Zimmermann, entomologiste au Centre technique agricole d'Augustenberg à Karlsruhe, a constaté une occurrence inhabituelle de ce problème.

Les températures élevées des dernières années pourraient être la cause, car elles sont très agréables pour les insectes originaires du sud-est de l'Europe. Il y a peu de prédateurs naturels pour cette espèce, souligne Zimmermann, bien qu'il existe quelques espèces de guêpes parasites. Malheureusement, les pyrales du châtaignier continuent de proliférer.

"Les arbres ne meurent pas"

Mais il y a une bonne nouvelle selon Zimmermann : les châtaigniers ne meurent pas à cause de cette infestation. Bien que la pyrale du châtaignier soit préoccupante, aucun décès de châtaignier n'a été rapporté à cause des larves de l'insecte. "Les arbres sont assez résistants", déclare Zimmermann. Les dommages principaux sont plutôt esthétiques, mais ils peuvent rendre les arbres plus vulnérables à d'autres maladies, selon BUND Baden-Württemberg.

Si vous voulez aider votre châtaignier, vous pouvez ramasser ses feuilles tombées en automne. Cela peut être bénéfique car les larves vivent à l'intérieur des feuilles. Cette pratique est un moyen efficace de gérer la prochaine génération de papillons. Elle fournit également des données utiles sur l'ampleur des dommages pour les bases de données.

Seule la variété de châtaignier à fleurs blanches est vulnérable aux papillons. Par conséquent, les municipalités sont encouragées à envisager de planter des variétés d'arbres à fleurs rouges et hybrides, selon Zimmermann.

Le ravageur est gérable

D'un point de vue agricole, Zimmermann considère la pyrale du châtaignier comme relativement gérable. En comparaison, le scarabée japonais, détecté en Allemagne pour la première fois en 2021, représente une bien plus grande menace.

L'infestation de larves de pyrale du châtaignier peut affecter l'apparence des arbres, mais elle ne semble pas nuire considérablement à la santé des arbres, comme en témoigne l'absence de décès d'arbres. Cela suggère que la nature des châtaigniers est résistante à ce ravageur spécifique.

Bien que la pyrale du châtaignier soit préoccupante, il est important de noter que le ravageur est relativement gérable comparé à d'autres, comme le scarabée japonais, une nouvelle menace pour les forêts allemandes.

