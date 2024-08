"Nos besoins en inventaire final dépassent de façon significative ceux de la Finlande"

Allemagne dispose de 36 centrales nucléaires désactivées et fermées. Cependant, il n'y a toujours pas de lieu définitif pour les déchets hautement radioactifs, car personne ne souhaite être étiqueté comme la "décharge nucléaire". Cette situation n'est pas prévue pour changer dans un avenir prévisible ; même la recherche d'un site approprié est prévue jusqu'en 2074 au moins, selon une récente étude de l'Öko-Institut de Fribourg pour l'Office fédéral pour l'élimination des déchets nucléaires (BASE). Dans le "laboratoire climatique" de ntv, l'experte Judith Krohn explique le retard prolongé : Le dépôt est recherché dans l'ensemble de l'Allemagne, nécessitant la collecte et l'analyse d'une "énorme quantité" de données et d'échantillons de roche. Contrairement à Gorleben, le public est également impliqué dans le processus de sélection pour assurer la satisfaction du plus grand nombre. Serait-il plus pratique de stocker les déchets à l'étranger?

ntv.de : Pourquoi la recherche d'un dépôt final prend-elle autant de temps ? N'avions-nous pas Gorleben il y a des années ?

Judith Krohn : Dans une certaine mesure, oui. Gorleben a été suggéré comme site potentiel initially, mais il a été découvert plus tard que le dôme de sel n'appartenait pas à la catégorie des meilleurs sites possibles. Par conséquent, un nouveau processus a été élaboré. Cela comprend le lancement d'une recherche sur une carte blanche de toute l'Allemagne, puis la recherche d'un site avec la meilleure sécurité possible sur une base scientifique.

Quel était le problème avec Gorleben ?

L'opposition forte et les raisons scientifiques étaient derrière cela. Les exigences minimales nécessaires pour un potentiel dépôt final, telles que la profondeur, étaient remplies, et la roche hôte appropriée était présente. Cependant, des préoccupations concernant l'aptitude géologique sont apparues lors d'un examen approfondi.

Pourrait-il y avoir une résistance du public dans le cas des nouveaux candidats pour le dépôt final également ?

C'est pourquoi l'implication du public est mise en avant dans le nouveau processus de sélection. Il est impliqué dès le départ. Il y a toujours une possibilité de s'informer, de contribuer et d'exprimer son opinion. Il s'agit d'un processus transparent visant à obtenir un résultat avec une approbation élevée ensemble.

N'y a-t-il pas toujours de la résistance dans de tels cas ? Dans votre étude, il est indiqué qu'en "conditions idéales", une décision peut être anticipée "au plus tôt en 2074". Cela sonne comme si vous saviez déjà aujourd'hui que la recherche sera à nouveau retardée.

Le délai cible pour une décision est de 2031 selon la loi sur la sélection du site. Cependant, de nombreux acteurs sont impliqués dans la procédure, et chaque étape dépend du temps de l'autre. Cela n'a pas été étudié par personne avant nous. Nous savions déjà que 2031 ne serait pas atteignable. Cela n'est pas seulement dû à la participation du public, mais aussi à l'objectif : Nous recherchons un site avec la meilleure sécurité possible pour un million d'années, et cela est réalisé dans un processus ouvert. De nombreuses investigations sont nécessaires pour cela. Nous sommes actuellement encore dans la première des trois phases de sélection.

Qu'est-ce que cela signifie exactly ?

During the first phase, every piece of data ever collected in the subsurface is gathered, prepared, compiled, and evaluated. Every drill hole made in Germany, regardless of who carried it out. The Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) collects these data and determines by 2027 which sub-areas have the right host rock and could potentially be considered as a site. These are then investigated for their suitability.

Yes. We need to find an area that can withstand the negative impacts of radioactive waste beneath the ground. However, data isn't readily available in all places, and it hasn't been collected for potential final repositories in some instances. Therefore, information is missing in certain scenarios. This occurs during phases two and three: First, the rock is examined using simpler methods. In phase three, a mine, i.e., a pit, is excavated. It's also being discussed whether drilling can be used instead.

And this first phase, in which data is gathered and evaluated, ideally lasts only until 2027?

Exactly. The BGE has already published an interim report on this. The 90 areas are now being examined more closely.

Not exactly few.

No (laughs). That's why it takes so long. A large quantity of data from the various, often substantial, sometimes also small locations have to be processed and evaluated to determine maybe a small number of site regions for the exploration of the second phase. The BGE incrementally excludes areas that are less suitable for this.

Are you using the method of elimination until only one name remains?

In this safety investigation, areas are excluded. In the end, there will also be a kind of ranking of the most suitable sites. These will be handled further in the procedure.

Are all federal states participating this time? The CSU has represented the position in Bavaria for years: We support nuclear energy, but the final repository should be constructed elsewhere.

There are no restrictions at the moment, a large portion of the federal territory is in contention. Therefore, the reactions from the federal states have been relatively reserved so far. Whether this remains the case will be seen when it becomes evident which areas will be moved into the exploration phase. However, no federal state can halt the process because a law has been enacted for this procedure, which explicitly outlines how the site is to be determined.

And if your own federal state is selected, then you'll have to deal with it?

Yes.

Until that happens, several decades will pass. The German nuclear power plants are already shut down or decommissioned. Where is the nuclear waste currently stored?

In temporary storage facilities. A significant portion of it is located at the nuclear power plant sites, while some central temporary storage facilities also exist.

What's the argument for just leaving the nuclear rods in those temporary storage sites?

Laisser les barres de combustible nucléaire à l'air libre dans ces installations de stockage temporaires n'est pas sûr. Nous sommes confrontés à des périodes prolongées pendant lesquelles elles continuent de libérer des radiations et de se décomposer. Personne ne peut prédire quelle sera la situation politique, économique ou sociale dans un million d'années. Regardez le conflit en Ukraine comme un rappel de how things can quickly turn sour. Et comme leur nom l'indique, ces installations de stockage temporaires ne sont que des solutions temporaires.

Ces installations de stockage temporaires ne sont-elles pas involontairement en train de devenir des cimetières permanents pour les déchets nucléaires ? Actuellement, nous n'avons pas de solutions permanentes, donc les déchets nucléaires restent là de plus en plus longtemps, plus longtemps que prévu. Et si nous respectons cette fois le calendrier, qui sait ? "D'ici 2074 dans des conditions idéales", dit votre rapport.

Elles deviennent des cimetières permanents seulement si le processus échoue. Mais je ne peux pas imaginer que cela se produise. C'est notre responsabilité collective de trouver une solution pour ces déchets et de ne pas les reporter aux générations futures.

Nous, les Allemands, avons tendance à reporter nos problèmes aux générations futures.

C'est vrai. Mais avec ce processus de sélection de site, nous avons développé pour la première fois une méthode qui pourrait aboutir à un résultat raisonnable. En fin de compte, nous n'avons pas le choix.

Pourquoi ne pas transporter les déchets à l'étranger ? La Finlande a commencé le premier dépôt mondial il y a quelques années. L'idée d'accueillir des déchets nucléaires étrangers - contre une somme rondelette, bien sûr - est un sujet récurrent en Finlande.

Ce n'est pas une option sensée. C'est notre responsabilité de trouver un dépôt. Tous les arguments montrent qu'il est possible en Allemagne. Nos exigences sont également beaucoup plus strictes qu'en Finlande : par exemple, les déchets doivent être récupérables en cas de problème. Il n'y a pas de bonne raison de transporter des déchets nucléaires vers d'autres pays si nous pouvons trouver un site avec une sécurité optimale pour un million d'années en Allemagne.

Christian Herrmann a discuté avec Judith Krohn. La conversation a été condensée et simplifiée pour une meilleure compréhension. Vous pouvez entendre la conversation complète dans le podcast "Climate Lab".

Malgré l'Allemagne ayant 36 centrales nucléaires déconnectées et fermées, il n'y a toujours pas de lieu définitif pour les déchets nucléaires en raison de la résistance publique et des préoccupations scientifiques. Selon une récente étude, la recherche d'un site adapté pour le stockage définitif des déchets nucléaires pourrait se poursuivre jusqu'en 2074 au moins.

During the selection process for a final nuclear waste repository, public involvement is emphasized to ensure as many people as possible are satisfied. The Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) is currently in the first phase of the selection process, where every piece of data ever collected in the subsurface is gathered, prepared, compiled, and evaluated to determine potential site regions.

Lire aussi: