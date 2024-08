- North Deich tue le premier pleurnichard de la saison.

Dans les États allemands de Basse-Saxe et du Schleswig-Holstein, la libération des phoques de cette année a commencé ces dernières semaines. Sur l'île de Juist, les jeunes animaux Reinhard, Oskar, Odin et Fridtjof ont été libérés dans la liberté de la mer du Nord après une moyenne de 53 jours à la station de phoques de Norddeich, comme l'a rapporté l'établissement. Tous les quatre avaient atteint le poids de libération d'au moins 25 kilogrammes. Dans le Schleswig-Holstein, les premiers animaux ont déjà été ramenés en mer du Nord à la fin juillet.

Les premiers animaux de cette saison ont été découverts dans les deux États fédéraux au début mai. Selon la plus grande station de phoques Friedrichskoog, plus de 270 jeunes phoques ont été pris en charge depuis lors. Actuellement, les jeunes animaux sont libérés presque quotidiennement dans le Schleswig-Holstein. En Basse-Saxe, un total d'environ 150 petits ont été amenés à la station locale - 39 de plus qu'en 2023. "Le trouble humain est un facteur principal pour la séparation du petit de la mère", déclare Peter Lienau, directeur de la station de phoques de Norddeich.

Les troubles affaiblissent les petits

Le temps pour élever les phoques dans la mer des Wadden était en fait optimal, selon la station de phoques de Norddeich. Cependant, les longs week-ends précoces ont causé des troubles intenses. Les troubles répétés peuvent empêcher les jeunes animaux d'être suffisamment nourris et d'accumuler suffisamment d'énergie et de réserves de graisse. Alternativement, ils consomment de l'énergie supplémentaire en fuyant dans l'eau et en nageant.

Les lieux de naissance et de repos dans le parc national se trouvent généralement dans la zone de protection 1 et ne doivent pas être pénétrés. Les gens doivent maintenir autant de distance que possible avec les phoques pour éviter de troubler les animaux sauvages.

La saison des mises bas est terminée - les jeunes animaux sont maintenant généralement déjà indépendants

La station de phoques de Norddeich souligne qu'il n'y a pas eu de petits depuis début août. "Tous les animaux qui sont maintenant rencontrés seuls dans la nature sont déjà des jeunes animaux indépendants." Ils n'ont généralement pas besoin de leur mère ou de l'aide humaine, "mais ils ont besoin de paix". La saison des mises bas des phoques dans le Schleswig-Holstein commence dès le début mai, avec les dernières naissances signalées fin juillet.

Les stations de phoques Friedrichskoog et Norddeich sont les seules installations d'admission autorisées pour les petits en Allemagne conformément à un accord international. Les deux installations peuvent être visitées par les visiteurs.

