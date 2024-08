Norris exprime son regret de l'absence de Verstappen lors de la course à domicile de Norris.

Est-ce que Max Verstappen va avoir du mal lors de sa course à domicile à Zandvoort, avec Lando Norris qui pousse fort en qualifications pour le Grand Prix des Pays-Bas ? Lewis Hamilton est de mauvaise humeur.

En arrachant la pole position de justesse et en surpassant Max Verstappen, Lando Norris est resté étonnamment modeste. "Je ne m'attends pas à une promenade de santé, il y a beaucoup d'incertitudes," a déclaré le pilote McLaren, prêt à prendre la tête du Grand Prix des Pays-Bas dimanche (15h00 sur RTL, Sky et dans le live ticker sur ntv.de) : "C'est tout au sujet de la voiture et de la météo - mais j'espère construire sur mes performances passées." Son avantage sur le frustré Verstappen ? Près de trois-dixièmes de seconde. Choquant, a admis Norris, "J'étais un peu surpris par l'écart." Satisfait mais pas enthousiaste, Verstappen a reconnu la deuxième place. "Je vais donner le maximum. Mais si vous êtes plus de trois-dixièmes derrière, il faut être réaliste," a dit le pilote néerlandais avant sa course à domicile à Zandvoort : "J'ai donné mon maximum, et je suis heureux de partir de la première ligne."

Le circuit de Zandvoort sur la côte néerlandaise est serré et offre peu d'opportunités de dépassement. Une bonne position de départ est cruciale. Cependant, Verstappen pourrait affronter une prolongation de sa série de défaites. Il n'a remporté aucune des quatre dernières courses et son avance dans le championnat sur Norris s'élève actuellement à 78 points. Oscar Piastri d'Australie partira troisième dans la deuxième McLaren, suivi de George Russell du Royaume-Uni dans la Mercedes.

Hülkenberg triomphe dans la confrontation entre équipes

Impuissant face à Norris, dont l'avantage sur Verstappen avant la 15ème des 24 courses de la saison est de 78 points, Norris a commenté : "Mon dernier tour en qualifications était de loin le meilleur de ce week-end." "La voiture est forte, je me sens bien et je suis à l'aise dans cette position."

Mais Norris doit rester vigilant : il a commis plusieurs erreurs au départ cette saison et a compromis un meilleur résultat dès le départ. "Max va me donner du fil à retordre, surtout sur son circuit", a déclaré Norris : "Mais j'ai hâte."

Le consultant en sport motorisé de Red Bull, Helmut Marko, a déjà mis la pression. "Lando n'est pas exactly le plus fort au départ, c'est un espoir", a-t-il déclaré sur Sky, avant d'ajouter avec force : "Nous sommes toujours dans le jeu." Cependant, il a également reconnu : "McLaren domine pour l'instant, nous devons trouver quelque chose."

Pour Lewis Hamilton, les qualifications ont été une grande déception. Le septuple champion du monde a terminé à une décevante 12ème place dans la Mercedes. Nico Hülkenberg dans la Haas a terminé 14ème, mais au moins, le vétéran allemand a de nouveau surpassé son coéquipier danois Kevin Magnussen, qui a terminé 15ème.

Au milieu des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas, Charles Leclerc de Ferrari a réalisé un tour impressionnant, décrochant la quatrième place, juste derrière George Russell. Après Verstappen, Norris et Piastri, Leclerc a une chance de défier les trois premiers pendant la course.

Le dimanche, le circuit serré de Zandvoort pourrait offrir des opportunités de dépassement stratégique, et Leclerc, connu pour son style de course agressif, est prêt à en profiter.

