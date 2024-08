- Norris donne de la sagesse à la dune

Max Verstappen a gardé son tempérament sous contrôle après la leçon de sable infligée par Lando Norris, son concurrent au titre. Le pilote Red Bull a dû rendre hommage à Norris pour sa deuxième victoire en carrière chez McLaren lors du Grand Prix des Pays-Bas, course à domicile de Verstappen. Avec un écart d'environ 23 secondes sur Norris, Verstappen a manqué sa quatrième célébration en orange, terminant deuxième de son 200ème Grand Prix.

"Notre départ était bon, et nous avons tout donné, mais il était clair que nous n'étions pas assez rapides", a admis Verstappen sur la radio. "C'était une course difficile, mais la deuxième place est acceptable."

C'est actuellement l'acceptation nouvelle de Verstappen. "Nous n'étions pas assez rapides, mais vous avez tout donné avec la voiture", a noté Christian Horner, patron de Red Bull, en discutant de "la gestion des dégâts". Le conseiller de l'équipe, Helmut Marko, a mis en garde : "Nos techniciens doivent trouver quelque chose. Terminer deuxième neuf fois n'est pas suffisant."

Norris a célébré avec son père Adam après avoir franchi la ligne d'arrivée. "C'est fantastique", a dit l'Anglais. "La vitesse était bonne, la voiture était exceptionnelle." Zak Brown, PDG de McLaren, a également été élogieux dans ses louanges. "Lando a conduit brillamment", a dit l'Américain. La bataille pour le titre est à son apogée.

Verstappen reste le leader incontesté du championnat après la première course après la pause estivale, avec 70 points. Despite a poor start, Norris outperformed the previous three Zandvoort winners and hopes for an improvement in his title chase. There are still nine races remaining.

Norris rate son départ une fois de plus

Charles Leclerc a terminé troisième pour Ferrari dans une mer de supporters orange, une semaine avant le Grand Prix de Ferrari à Monza. Le pilote Haas, Nico Hülkenberg, a réussi à progresser de la 12ème place sur la grille, mais n'a pas réussi à marquer de points en terminant 11ème.

Pour Norris, le week-end ne pouvait pas mieux commencer. L'Anglais a remporté sa troisième pole position de la saison et la quatrième de sa carrière. Cependant, Norris a un problème majeur : ses départs. Il n'a jamais réussi à transformer une pole position en victoire en course - jusqu'à maintenant.

À Zandvoort, Norris a raté son départ et a à peine bougé de la ligne. Verstappen a pris pleinement avantage et a dépassé Norris quelques mètres plus loin. "Nous allons essayer de gagner", a dit Christian Horner, patron de Red Bull, avant l'extinction des feux. "Le premier virage sera crucial." Verstappen était déjà en tête, mais l'écart avec Norris était d'environ une seconde.

Le Hollandais était ravi par la foule de son course à domicile, comme il l'a été pendant les trois dernières années. "Cela me met un grand sourire aux lèvres", a dit Verstappen en regardant la masse de fans en orange. Il a eu une conversation engageante avec le roi Willem-Alexander et la reine Máxima. Après une pause de 36 ans, le Grand Prix des Pays-Bas est revenu sur le calendrier en 2021.

Le départ était Certainly to Verstappen's liking, but what annoys him is the fundamental performance of his car, which was superior to his opponents in the previous two years. "We've been too slow for a few races now," Verstappen said unhappily. "We'll need a few races to make changes."

Norris set his attack on Verstappen up a lap in advance. In lap 18, the McLaren driver overtook the Red Bull on the start-finish straight before the first corner. "My tires feel numb," Verstappen complained over the radio.

Verstappen's counterattack fizzled out

Norris managed to pull away from the championship leader. "I can't go any faster, the car isn't responding to my inputs," Verstappen griped again. Hülkenberg, who had described his weekend at the North Sea as a "plague" due to numerous issues, struggled in the rear field for most of the race.

Verstappen had to counterattack and brought his pit stop forward to lap 28. He returned to the track in fifth place on the hard tires. McLaren responded by bringing Norris in a lap later. The Englishman rejoined ahead of his title rival. After 36 laps, Norris had a comfortable eight-second lead over Verstappen.

The McLaren's performance was evident in the following laps. Norris extended his lead over Verstappen almost effortlessly and secured the point for the fastest lap on the final lap.

Red Bull is forced to act. "McLaren is simply stronger, and we need to come up with something," Marko said. "There's a lot of work to do."

