Le pilote de Formule 1 Lando Norris, qui se dispute le titre, continue de pimenter la compétition du championnat avec sa deuxième pole position consécutive. Le Britannique de McLaren a foncé vers la première place lors des qualifications sur le circuit rapide de Monza, laissant le tenant du titre Max Verstappen avec un écart préoccupant.

Le Néerlandais, qui n'a pas remporté de course en cinq tentatives, a à peine réussi à obtenir une septième place insatisfaisante le samedi. Norris a devancé Verstappen dans la Red Bull de près de sept dixièmes de seconde. "Nous sommes perplexes", a commenté le consultant de Red Bull Helmut Marko. "Il y a quelque chose qui ne colle pas", a-t-il déclaré, exprimant que la situation était grave.

Verstappen, qui avait un avantage de 70 points sur Norris avant la course du dimanche (15h00 sur Sky et RTL), risque de perdre encore plus de terrain face au pilote britannique, qui en est maintenant à cinq pole positions. Norris était ravi après avoir assuré sa deuxième pole position, tandis que la performance d'Oscar Piastri dans l'autre McLaren a scellé une première ligne parfaite pour l'équipe.

Au moins une Ferrari a obtenu une place sur la deuxième ligne, réjouissant le public local. Charles Leclerc a terminé quatrième, mais a dû laisser passer le pilote britannique Mercedes George Russell. Derrière la deuxième Ferrari, pilotée par Carlos Sainz, et la deuxième Mercedes, pilotée par le septuple champion du monde Lewis Hamilton, se trouvait un Verstappen frustré. Nico Hülkenberg dans la Haas a terminé dixième.

La poursuite des tours rapides a commencé immédiatement, au grand plaisir des tribunes bondées. Cependant, ils ont eu une alerte lorsque Sainz a failli perdre le contrôle après un contact avec le gravier. During sa deuxième tentative, Sainz a amélioré, mais Norris était déjà en train de fixer le rythme, devant Leclerc. Verstappen est tombé à la sixième place, et les choses n'ont pas amélioré pour lui. Il a évité de justesse des collisions avec Piastri et Sainz, tous deux ayant des sorties de stand prématurées. Les stewards de la course ont examiné les deux incidents.

La qualification de Franco Colapinto s'est terminée prématurément. L'Argentin, qui a remplacé Logan Sargeant souffrant aux États-Unis chez Williams, n'a obtenu que la 18ème place.

La deuxième séance de qualifications a commencé avec un retard en raison du besoin de nettoyer la piste en plusieurs endroits. Elle a ensuite changé de leader plusieurs fois. Enfin, Hamilton a été le plus rapide, ayant également établi le temps le plus rapide lors de la dernière séance d'essais libres.

Ferrari a obtenu la pole position lors des deux dernières saisons, avec Sainz en 2021 et Leclerc en 2022. Avant cela, ce fut Verstappen (2021) et Hamilton (2020). Cette fois-ci, cependant, les deux McLarens ont dominé. During la première course, Piastri a conduit devant Norris, Russell et Hamilton. Verstappen a lutté avec l'adhérence, la décrivant comme "horrible", et a été initialement huitième. Cependant, Norris était dans une classe à part lors des derniers tours.

