Non, Taylor Swift n'a pas approuvé Kamala Harris dans une photo

Cette semaine, une photo partagée par Swift qui incluait une silhouette d'une femme en costume-pantalon — peut-être similaire à celui que Vice-Présidente Kamala Harris aurait pu porter — a fait spéculer à certains fans que la superstar avait caché un œuf de Pâques monumental, apportant son soutien présidentiel à Harris.

Mais ce n'est pas le cas.

L’image en question, publiée mercredi sur Instagram de Swift dans un carrousel de dix images, montre Swift sur scène à Warsaw, en Pologne. En arrière-plan de l'image, une femme en costume-pantalon est vue en train de saluer en quittant la scène. Certains ont spéculé que la femme représentée était une silhouette de Harris, mais il s'agit en réalité de l'une des choristes de Swift, qui portent des costumes-pantalons lors de l'ensemble particulier représenté sur le post de Swift. Un examen plus attentif des posts de Swift des autres arrêts de la tournée Eras, montre les performers de fond en costume-pantalon plus clairement en focus.

De plus, la femme de la silhouette, prise pour Harris, porte des bottes, faisant partie des costumes des performers vus dans d'autres photos de la tournée. (Bien que la vice-présidente ait été photographiée portant des bottes auparavant, elle porte généralement des talons, ou plus récemment, des baskets avec ses costumes.)

D'autres preuves d'aucune endorsement ? La légende de Swift ne faisait pas référence à quoi que ce soit évoquant la politique.

“Oh j'ai adoré ces shows de Warsaw !! Notre première fois jamais de jouer en Pologne, mais ce ne sera pas la dernière,” Swift a écrit avec le carrousel de photos. “Je me suis vraiment amusée 😆. Je veux aussi remercier ces magnifiques foules pour avoir fait de nous la première tournée à jouer 3 soirs de suite dans votre stade !!”

Pourtant, certains soutiens de Harris pensent encore avoir repéré un indice.

“Taylor Swift vient de soutenir discrètement Kamala Harris et MAGA perd la tête,” a écrit le groupe Call to Activism sur X.

CNN a contacté les représentants de Swift pour obtenir des commentaires.

Swift a publié l'image quelques heures avant que les organisateurs annulent trois de ses concerts en Autriche après que les autorités aient déjoué une attaque terroriste prévue pour la jambe viennoise de sa tournée.

Passé politique de Swift

Les soutiens, les commentateurs politiques, les figures médiatiques et sans doute la campagne de Harris elle-même surveillent de près pour un éventuel soutien de Swift, se demandant si — ou quand — il pourrait venir.

L'une des stars les plus influentes de la planète, le soutien de Swift pourrait avoir un impact majeur auprès de ses centaines de millions de fans dans le monde entier.

En fait, une communauté de “Swifties pour Kamala” a déjà émergé, sans la participation de la star, avec des milliers de fans de Swift qui fabriquent des bracelets d'amitié pour soutenir Harris et expriment bruyamment leur soutien à la vice-présidente sur les réseaux sociaux.

Swift n'a pas encore parlé de Harris ou de l'ancien président Donald Trump lors de ce cycle électoral, mais elle a soutenu le président Joe Biden et Harris lors de leur candidature à la Maison Blanche en 2020.

“Le changement dont nous avons le plus besoin est d'élire un président qui reconnaît que les personnes de couleur méritent de se sentir en sécurité et représentées, que les femmes méritent le droit de choisir ce qui arrive à leur corps, et que la communauté LGBTQIA+ mérite d'être reconnue et incluse,” Swift a déclaré à V magazine en octobre 2020 au sujet de son soutien. “Tout le monde mérite un gouvernement qui prend les risques pour la santé mondiale au sérieux et met la vie de ses citoyens en premier. La seule façon de commencer à rendre les choses meilleures est de choisir des leaders qui sont prêts à affronter ces problèmes et à trouver des moyens de les résoudre.”

Sur les réseaux sociaux à l'époque, Swift a partagé la couverture du magazine et a plaisanté, “Il est approprié que cela soit sorti la nuit du débat vice-présidentiel. Je vais regarder et soutenir @KamalaHarris en criant à la télé beaucoup.”

En 2020, Swift a tweeté à propos de Trump, écrivant, “Après avoir attisé les feux du suprémacisme blanc et du racisme pendant toute votre présidence, vous avez l'audace de feindre la supériorité morale avant de menacer la violence? “Quand les pillages commencent, les tirs commencent” ??? Nous vous voterons dehors en novembre.”

Swift est restée à l'écart de la politique pendant la première décennie de sa carrière. Mais dans son documentaire de 2020 “Miss Americana”, elle a exprimé son regret de ne pas avoir parlé plus tôt.

Dans une scène où son père lui a dit qu'elle pourrait faire face à des retombées et à la surveillance des médias pour parler contre Trump, Swift a répondu, “Je m'en fiche s'ils écrivent ça.” Elle a dit à son père, “Je suis triste de ne pas l'avoir fait il y a deux ans, mais je ne peux pas changer ça. Je dis maintenant que c'est quelque chose que je sais être juste ... Je dois être du côté de l'histoire.”

Les spéculations sur un soutien en 2024 de Swift ont été en cours depuis des mois. À l'approche du Super Bowl, les médias de droite et certains républicains ont suggéré que Swift faisait partie d'un supposé complot organisé par la NFL et le parti démocrate pour livrer l'élection présidentielle de 2024 à Biden.

Récemment, Trump a parlé de Swift, la qualifiant de “beauté

