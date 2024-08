- Nommé nouveau directeur du musée historique de Francfort

La division culturelle de la ville de Francfort a choisi Doreen Mölders comme nouvelle directrice du musée historique de Francfort, remplaçant Jan Gerchow qui prend sa retraite à la fin juillet. Dans sa déclaration, la responsable de la culture Ina Hartwig a salué Mölders en tant qu'administratrice de musée expérimentée et brillante scientifique, connue pour ses principes progressistes et modernes en matière de gestion de musée.

Mölders, actuellement âgée de 48 ans, a affiné ses compétences en histoire et en archéologie à l'université de Fribourg et de Leipzig. Son dernier poste était celui de directrice du musée d'archéologie et d'histoire culturelle de la Westphalie pour l'association régionale de Westphalie-Lippe.

Le musée historique de Francfort, le plus ancien de la ville, selon Mölders, sert d'inspiration à de nombreux autres établissements culturels grâce à son travail de musée innovant. Elle a exprimé son enthousiasme à l'idée de contribuer à l'avenir de cette institution, qui est l'un des plus grands musées de ville d'Europe, présentant des thèmes diversifiés du passé, du présent et de l'avenir de la ville dans ses expositions.

La division culturelle de la ville de Francfort confiera l'expertise de Doreen Mölders au personnel du musée historique de Francfort, compte tenu de son expérience en gestion de musée et en archéologie. Mölders a mis en avant l'importance du personnel du musée pour maintenir la réputation de l'institution en tant que l'un des plus grands musées de ville d'Europe, connu pour ses expositions progressistes et innovantes.

