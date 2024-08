Nominations aux MTV VMA 2024: Taylor Swift en tête du peloton de candidats

Swift a remporté dix nominations, principalement pour sa vidéo musicale en noir et blanc fantaisiste pour le single principal “Fortnight” de son album “Le Département des Poètes Torturés”.

Son invité sur ce titre, Post Malone, suit de près avec neuf nominations.

La chanson de l'été “Espresso” de Sabrina Carpenter, ainsi qu'Eminem et Ariana Grande, ont chacun reçu six nominations, tandis que SZA et Megan Thee Stallion en ont remporté cinq chacune.

D'autres artistes ayant reçu plusieurs nominations comprennent Olivia Rodrigo, Lisa de Blackpink, Anitta, Dua Lipa, Tyla et GloRilla.

Les MTV Video Music Awards seront diffusés en direct du UBS Arena à Elmont, New York, le 10 septembre à 20h HE/Pacifique.

Un présentateur et des performers pour l'événement n'ont pas encore été annoncés. La liste complète des nominés suit :

VIDÉO DE L'ANNÉE

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”Billie Eilish – “Lunch”Doja Cat – “Paint The Town Red”Eminem – “Houdini”SZA – “Snooze”Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

ARTISTE DE L'ANNÉE

Ariana GrandeBad BunnyEminemSabrina CarpenterSZATaylor Swift

CHANSON DE L'ANNÉE

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”Jack Harlow – “Lovin On Me”Kendrick Lamar – “Not Like Us”Sabrina Carpenter – “Espresso”Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”Teddy Swims – “Lose Control”

MEILLEUR NOUVEAU ARTISTE

Benson BooneChappell RoanGracie AbramsShaboozeyTeddy SwimsTyla

INTERPRÉTATION PUSH DE L'ANNÉE

Août 2023 : Kaliii – “Area Codes”Septembre 2023 : GloRilla – “Lick or Sum”Octobre 2023 : Benson Boone – “In the Stars”Novembre 2023 : Coco Jones – “ICU”Décembre 2023 : Victoria Monet – “On My Mama”Janvier 2024 : Jessie Murph – “Wild Ones”Février 2024 : Teddy Swims – “Lose Control”Mars 2024 : Chappell Roan – “Red Wine Supernova”Avril 2024 : Flyana Boss – “Yeaaa”Mai 2024 : Laufey – “Goddess”Juin 2024 : Le Sserafim – “Easy”Juillet 2024 : The Warning – “Automatic Sun”

MEILLEURE COLLABORATION

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy”GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be”Jessie Murph ft. Jelly Roll – “Wild Ones”Jung Kook ft. Latto – “Seven”Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help”Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

MEILLEUR POP

Camila CabelloDua LipaOlivia RodrigoSabrina CarpenterTate McRaeTaylor Swift

MEILLEUR HIP-HOP

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy”Eminem – “Houdini”GloRilla – “Yeah Glo!”Gunna – “Fukumean”Megan Thee Stallion – “BOA”Travis Scott ft. Playboi Carti – “FE!”

MEILLEUR R&B

Alicia Keys – “Lifeline”Muni Long – “Made For Me”SZA – “Snooze”Tyla – “Water”Usher, Summer Walker, 21 Savage – “Good Good”Victoria Monet – “On My Mama”

MEILLEUR ALTERNATIF

Benson Boone – “Beautiful Things”Bleachers – “Tiny Moves”Hozier – “Too Sweet”Imagine Dragons – “Eyes Closed”Linkin Park – “Friendly Fire”Teddy Swims – “Lose Control (Live)”

MEILLEUR ROCK

Bon Jovi – “Legendary”Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove”Green Day – “Dilemma”Kings of Leon – “Mustang”Lenny Kravitz – “Human”U2 – “Atomic City”

MEILLEUR LATIN

Anitta – “Mil Veces”Bad Bunny – “Monaco”Karol G – “Mi Ex Tenia Razon”Myke Towers – “Lala”Peso Pluma & Anitta – “Bellakeo”Rauw Alejandro – “Touching the Sky”Shakira & Cardi B – “Puntería”

MEILLEUR AFROBEATS

Ayra Starr ft. Giveon – “Last Heartbreak Song”Burna Boy – “City Boys”Chris Brown ft. Davido & Lojay – “Sensational”Tems – “Love Me JeJe”Tyla – “Water”Usher, Pheelz – “Ruin”

MEILLEUR K-POP

Jung Kook ft. Latto – “Seven”Lisa – “Rockstar”NCT Dream – “Smoothie”NewJeans – “Super Shy”Stray Kids – “Lalalala”Tomorrow X Together – “Deja vu”

MEILLEURES DIRECTION

Ariana Grande – “On ne peut pas être amis (Attends ton amour)” – Réalisé par Christian BreslauerBleachers – “Petits mouvements” – Réalisé par Alex Lockett & Margaret QualleyEminem – “Houdini” – Réalisé par Rich LeeMegan Thee Stallion – “BOA” – Réalisé par Daniel Iglesias Jr.Sabrina Carpenter – “S’il te plaît, s’il te plaît, s’il te plaît” – Réalisé par Bardia ZeinaliTaylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” – Réalisé par Taylor Swift

MEILLEURE CINEMATOGRAPHIE

Ariana Grande – “On ne peut pas être amis (Attends ton amour)” – Cinématographie par Anatol TrofimovCharli XCX – “Von Dutch” – Cinématographie par Jeff BiermanDua Lipa – “Illusion” – Cinématographie par Nikita KuzmenkoOlivia Rodrigo – “Obssédée” – Cinématographie par Marz MillerRauw Alejandro – “Touching the Sky” – Cinématographie par Camilo MonsalveTaylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” – Cinématographie par Rodrigo Prieto

MEILLEUR MONTAGE

Anitta – “Mil Veces” – Montage par Nick YumulAriana Grande – “On ne peut pas être amis (Attends ton amour)” – Montage par Luis Caraza PeimbertEminem – “Houdini” – Montage par David ChecelLisa – “Rockstar” – Montage par Nik KohlerSabrina Carpenter – “Espresso” – Montage par Jai ShuklaTaylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” – Montage par Chancler Haynes

MEILLEURE CHOREGRAPHIE

Bleachers – “Petits mouvements” – Chorégraphie par Margaret QualleyDua Lipa – “Houdini” – Chorégraphie par Charm La’DonnaLisa – “Rockstar” – Chorégraphie par Sean BankheadRauw Alejandro – “Touching the Sky” – Chorégraphie par Felix ‘Fefe’ BurgosTate McRae – “Greedy” – Chorégraphie par Sean BankheadTroye Sivan – “Rush” – Chorégraphie par Sergio Reis, Mauro Van De Kerkhof

MEILLEURS EFFETS VISUELS

Ariana Grande – “The Boy is Mine” – Effets visuels par Digital AxisEminem – “Houdini” – Effets visuels par Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless PostJustin Timberlake – “Selfish” – Effets visuels par Candice DragonasMegan Thee Stallion – “BOA” – Effets visuels par MathematicOlivia Rodrigo – “Get Him Back!” – Effets visuels par Cooper Vacheron, Preston Mohr, Karen Arakelian, Justin JohnsonTaylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” – Effets visuels par Parliament

Les nominations des VMAs ont mis en avant une grande diversité de genres, avec “Espresso” de Sabrina Carpenter et “Fortnight” de Taylor Swift nommés à la fois dans les catégories Chanson de l’année et Meilleur pop, soulignant leur popularité dans l’industrie.

De plus, la vidéo musicale de la collaboration entre Taylor Swift et Post Malone a été reconnue pour la Meilleure direction, mettant en avant l’importance des éléments visuels dans l’industrie actuelle.

