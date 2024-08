- Nombreuses entités touchées par la fièvre catarrhale du mouton

Au cours de seulement dix mois, l'agent de la maladie de la langue bleue a parcouru l'Allemagne. Plusieurs cas ont été signalés en Sarre, avec six exploitations agricoles ou installations touchées d'ici vendredi après-midi. Après que la Saxe ait rejoint la liste vendredi, Berlin reste la seule région où les animaux n'ont pas été touchés par cette maladie, selon l'Institut Friedrich-Loeffler (FLI).

Le virus de la langue bleue est principalement transmis par des espèces spécifiques de midges. Les animaux d'élevage tels que les bovins et les moutons, ainsi que les espèces de camélidés sud-américains, les chèvres et les sangliers sauvages, sont parmi ses cibles courantes. Heureusement, le virus ne représente pas une menace pour la santé humaine. La consommation de viande et de produits laitiers d'animaux sensibles est sûre.

En Sarre, des épidémies ont été signalées en août, notamment sur une ferme bovine à Lebach, ainsi que sur deux fermes ovines à Losheim et Weiskirchen. Le ministère de l'Agriculture a officialisé l'épidémie lundi, entraînant certaines restrictions, telles que le déplacement des animaux. L'État soutient également la vaccination des animaux. Avant cela, la Sarre avait maintenu son statut sans virus depuis 2020. Selon les données, l'Allemagne est confrontée à une vague virale ces dernières semaines : avec 13 cas enregistrés dans tout le pays en juin, le nombre a bondi à plus de 1 200 en juillet. Rien qu'à partir du 23 août, plus de 4 800 infections ont été signalées.

Le FLI attribue l'épidémie au sérotype BTV-3 du pathogène. D'autres cas et exploitations touchées sont prévus pour le reste de l'année, selon l'institution fédérale responsable des maladies animales. Ils ont également ajouté : "Sans aucun doute, BTV-3 nous occupera l'année prochaine."

Depuis mai, l'Allemagne abrite environ 10,6 millions de bovins, dont environ 3,7 millions de vaches laitières. Selon l'Association des agriculteurs allemands, plus de 75 % des bovins se trouvent en Bavière, en Bade-Wurtemberg, en Basse-Saxe, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Schleswig-Holstein.

La variante a fait sa première apparition aux Pays-Bas en septembre 2023 et s'est rapidement propagée. Le premier cas en Allemagne a été identifié en octobre 2023 sur une ferme ovine en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Les animaux touchés peuvent présenter des symptômes tels que de la fièvre, de la léthargie, une perte d'appétit, un gonflement de la tête, de la langue et des lèvres, ainsi que des rougeurs et un gonflement des muqueuses. Dans les cas graves, la mortalité peut également se produire.

Dans le but de prévenir la propagation weitere de la maladie, des mesures vétérinaires strictes sont mises en place dans les régions touchées, avec une concentration significative sur le secteur agricole. Le gouvernement allemand travaille en étroite collaboration avec les agriculteurs pour mettre en place des programmes de vaccination pour le bétail, en particulier pour les bovins et les moutons, qui sont des cibles courantes du virus de la langue bleue dans l'agriculture.

