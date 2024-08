- Nombre supérieur à la moyenne de cas de coqueluche en Basse-Saxe

En Basse-Saxe, un nombre inhabituellement élevé de personnes sont atteintes de la coqueluche cette année. D'ici la fin juillet, l'Institut Robert Koch avait enregistré 555 cas dans tout l'État, selon l'assurance maladie Barmer. L'année précédente, il n'y avait que 73 cas d'ici la 30e semaine calendaire. Cependant, le nombre de cas signalés diminue actuellement, a déclaré un porte-parole de l'Autorité de santé de Basse-Saxe - passant d'environ 60 cas par semaine à 20 cas par semaine.

Barmer considère l'effet de rattrapage de la pandémie de COVID-19 et l'insuffisance de vaccination chez les adultes comme causes du nombre élevé de cas. "La coqueluche est souvent sous-estimée par les adultes", a expliqué Heike Sander, directrice régionale de Barmer. "Ils la considèrent comme une maladie infantile, mais la plupart des cas de coqueluche ont lieu actuellement chez les adultes, selon l'Institut Robert Koch", a mis en garde Sander. "C'est aussi parce que les adultes plus âgés ne sont souvent pas vaccinés contre la coqueluche." Ils devraient vérifier leur statut vaccinal.

Le cours de la maladie diffère entre les enfants et les adultes. Selon les informations, la coqueluche est causée par la bactérie Bordetella pertussis. La maladie peut être diagnostiquée de manière définitive par un prélèvement nasal-pharyngé et un test sanguin. "La coqueluche ne suit pas le même cours chez les adultes et les enfants", a déclaré Sander. "Les adultes ont une toux prolongée, mais moins sévère. Les symptômes typiques de la coqueluche, tels que les vomissements et la fièvre, se produisent moins fréquemment chez les adultes que chez les enfants infectés, ce qui peut conduire à un sous-diagnostic et à un taux élevé de cas non signalés."

En général, il y a trois stades de la maladie : selon Barmer, la coqueluche ressemble à un rhume sévère avec une légère fièvre pendant les premiers une à deux semaines - pendant cette période, les personnes infectées sont particulièrement contagieuses. Ensuite, la phase paroxysmale commence avec une toux spasmodique et des sifflements lors de l'inspiration. Les enfants vomissent souvent. During the third phase, the symptoms subside, which can take up to ten weeks. Individuals who are not vaccinated can infect older people and babies, in whom severe complications can occur and the disease can be life-threatening.

The number of whooping cough cases is also increasing in other federal states: In Hamburg, 194 cases were registered by the end of July - compared to 48 cases in the same period last year. In Hesse, 440 cases have been reported so far this year, compared to 150 cases in the entire previous year.

Barmer a mis en garde contre le fait que l'on peut être atteint de la coqueluche plusieurs fois, et qu'il n'y a pas d'immunité à vie après guérison. La meilleure protection est la vaccination. Les adultes doivent recevoir une seule vaccination, avec un rappel tous les dix ans.

