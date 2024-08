- Nombre maximal d'entreprises nouvellement créées à Hambourg depuis 2008.

À Hambourg cette année, nous avons assisté à la plus forte apparition de nouvelles entreprises depuis 2008, avec un total de 2 912 entreprises qui ont démarré pendant les six premiers mois. Ces données proviennent de Statistik Nord et montrent une augmentation de 2 % par rapport à la même période en 2022.

Cependant, les fermetures d'entreprises ont augmenté de 15 % par rapport aux six premiers mois de 2023. Cela a entraîné 1 467 fermetures, laissant un solde positif de 1 445 nouvelles entreprises lancées.

Le taux d'établissement d'entreprises par 1 000 habitants à Hambourg était de 1,5. Différents quartiers ont connu des taux variables, allant de 0,8 dans les quartiers comme Harburg, Wandsbek et Bergedorf, à 3,6 à Hamburg-Mitte.

La hausse des nouvelles entreprises a contribué de manière significative à l'amélioration de l'économie de Hambourg. Cependant, il est important de noter que le nombre de fermetures d'entreprises a également augmenté, ce qui pourrait potentiellement avoir un impact sur la santé économique globale de Hambourg.

