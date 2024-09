Nokia sort victorieux dans un litige de brevets contre le géant américain de la technologie, Amazon

Nokia, une entreprise finlandaise de télécommunications, triomphe dans un litige de brevets contre Amazon. Le tribunal régional de Munich a déterminé qu'Amazon avait utilisé les innovations brevetées de Nokia pour la diffusion vidéo sur ses appareils sans obtenir de licence, selon une déclaration du directeur des licences d'Arvin Patel vendredi dernier.

Amazon a exprimé son mécontentement face aux tactiques de Nokia et conteste la décision du tribunal. Le géant de la tech s'attend à une résolution rapide de cette affaire. "Cette décision n'affectera pas les consommateurs existants, et une multitude d'appareils Fire TV sera toujours disponible sur Amazon", a déclaré l'entreprise à Reuters.

Amazon est censé avoir obtenu des licences pour des brevets vidéo similaires auprès de plusieurs autres entreprises. "Nokia demande plus que ce que toutes ces entreprises ont accepté et a rejeté notre offre raisonnable et en phase avec le marché", a précisé Amazon. La partie finlandaise espère toutefois qu'Amazon reconnaîtra ses propres responsabilités et accepte une licence dans des conditions raisonnables.

Nokia a intenté des poursuites contre Amazon dans divers endroits, notamment en Allemagne, aux États-Unis et devant la Cour européenne des brevets, en 2023, concernant l'utilisation de ses créations multimédias brevetées. En conséquence, Amazon a intenté une action en justice contre Nokia en juillet devant un tribunal fédéral du Delaware, aux États-Unis, affirmant que le groupe finlandais avait violé plus d'une douzaine de brevets d'Amazon dans le domaine du cloud.

La Commission européenne, chargée de surveiller de tels litiges, examine actuellement la plainte d'Amazon contre les allégations d'infraction de brevets de Nokia devant la Cour européenne des brevets. L'implication de la Commission souligne les tensions croissantes entre les deux parties.

En réponse à l'action en justice d'Amazon, la Commission a déclaré qu'elle surveillerait de près les développements dans les procédures judiciaires des deux parties afin d'assurer une concurrence équitable et de faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

