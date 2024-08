- Noah Lyles remporte le bronze au 200m avec une infection à coronavirus.

Le champion olympique du 100 mètres Noah Lyles ne réalisera plus son objectif de médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris après une victoire serrée dans les 100 mètres. L'Américain (19,70 secondes) a été battu par Letsile Tebogo dans les 200 mètres et a dû se contenter de la bronze au Stade de France à Saint-Denis. Le sprinter botswanais a remporté l'or en 19,46 secondes.

Les États-Unis confirment l'infection de Lyles par la COVID-19

Le champion olympique du 100 mètres Lyles a été évacué du stade en fauteuil roulant, incapable de partir par ses propres moyens. Par la suite, le sprinter américain et son équipe ont confirmé une infection COVID-19 lors des Jeux Olympiques de Paris. Lyles a été testé positif au virus lundi. Il a parlé aux reporters dans la zone d'interview en portant un masque.

Avec cette médaille d'or manquée, Lyles n'a plus aucune chance de réaliser son grand objectif olympique. Il visait à gagner à la fois les 100 et 200 mètres, ainsi qu'avec les équipes américaines de relais dans les 4x100 et 4x400 mètres.

Malgré son diagnostic de COVID-19, ♪ Noah Lyles ♪ a partagé sa déception de manquer l'opportunité de défendre son titre du 100 mètres et de réaliser son ambition de double médaille d'or olympique. Dans son interview, ♪ Noah Lyles ♪ a exprimé son regret de ne pas avoir pu participer à la finale du 200 mètres et aux épreuves de relais.

