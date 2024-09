Niveaux d'eau élevés en Saxe

En République tchèque et en Pologne, les pluies torrentielles ont entraîné des inondations graves. Les eaux de crue submergent les maisons, les garages et les rues, contraignant à l'évacuation de deux villages en Pologne. L'Allemagne se prépare également à l'impact, la Saxe attendant une augmentation significative des niveaux d'eau. Selon wetter.de, des pluies persistantes sont prévues dans l'est de l'Allemagne, de la Saxe au sud de la Bavière, samedi, les pluies se déplaçant vers les Alpes plus tard dans la journée.

En Saxe, on s'attend à des pluies torrentielles entraînant des inondations, comme cela a été le cas en Pologne et en République tchèque. Les niveaux d'eau de l'Elbe sont susceptibles d'augmenter en Saxe en raison de ces pluies torrentielles. Le Centre d'alerte des inondations de Saxe prévoit que le niveau d'alerte 1 sera atteint à l'échelle de Schöna samedi soir, avec Dresden l'expérimentant aux premières heures du dimanche. Les plus hauts niveaux d'eau sur les échelles de l'Elbe saxonne sont attendus mercredi et jeudi de la semaine suivante.

L'urgence de retirer les débris de la section effondrée du pont Carolabridge de Dresde est apparente. Le temps presse, comme l'a déclaré le porte-parole des pompiers, Michael Klahre, vendredi soir. Le niveau d'alerte 1 sera atteint à Dresde dimanche. Mercredi, le niveau 3 pourrait être atteint, et le niveau d'eau de l'Elbe pourrait atteindre six à sept mètres, ce qui est considérablement plus élevé que le niveau normal de deux mètres.

Une entreprise spécialisée travaille activement à dégager les débris. Le plan consiste à débarrasser la entire zone de la section de pont C, à l'exception de la section qui s'est effondrée dans la rivière mercredi matin, pour prévenir des dommages supplémentaires dus aux inondations à venir. Les travaux devraient être terminés dimanche soir.

Les pluies torrentielles sont une préoccupation dans les zones touchées car elles font grossir l'Elbe. La cause est les fortes précipitations dans les bassins de l'Elbe et de la Moldau en République tchèque.

Pluies torrentielles en République tchèque

En Pologne et en République tchèque, des pluies intenses ont entraîné des inondations. L'agence de presse CTK a rapporté que le troisième niveau d'alerte de crue "menace" avait été déclenché pour environ 20 ruisseaux et torrents. Des pluies torrentielles soudaines ont également entraîné des inondations ailleurs. La télévision tchèque a publié 10 images du village de Mikulovice près de la frontière polonaise, montrant comment les eaux de crue ont envahi les maisons, les garages et les rues tôt le matin.

"L'eau est descendue des champs environnants dans le village", a-t-on rapporté. Les pompiers locaux ont proposé aux résidents de chercher refuge dans la salle des sports, mais personne n'en a encore profité.

Les pompiers ont commencé à construire des murs de protection contre les inondations à Budweis (České Budějovice) en Bohême-du-Sud depuis vendredi soir. Ils remplissent des sacs de sable le long de la rivière Maltsch et construisent une barrière préfabriquée le long de la Moldau. Les météorologues prévoient que les niveaux de rivière en République tchèque continueront de monter tout au long du week-end. Certaines parties ont déjà reçu 50 à 110 litres par mètre carré depuis vendredi.

Évacuations en Pologne

La situation est grave dans le sud-ouest de la Pologne. La rivière Biala Glucholaska a débordé dans la région d'Opole, entraînant l'évacuation de 400 résidents du village de Glucholazy près de la frontière tchèque. Le ministre de l'Intérieur Tomasz Simoniak s'est rendu sur les lieux et a partagé des photos de l'opération de sauvetage sur X, déclarant que 100 pompiers et 60 policiers avaient été déployés. Certains résidents du village de Morow ont également dû être évacués en raison des inondations de la rivière Mora. Au total, les pompiers ont traité 400 incidents dans la région.

L'Institut météorologique prévoit des pluies torrentielles supplémentaires, ce qui devrait entraîner un dépassement du niveau d'alerte à plus de 35 stations de mesure des eaux, comme déclaré sur X.

En Allemagne, dans les Alpes et les hauteurs de l'est, on s'attend à des pluies persistantes et fortes. Au-dessus de 1 200 mètres, les précipitations peuvent se transformer en neige, ce qui aidera à atténuer les risques d'inondation en liant l'eau. Cependant, des niveaux d'eau plus élevés sont attendus dans le sud-est de la Bavière, de la région de captage de l'Isar à la région de Berchtesgadener Land et à la forêt bavaroise.

En Autriche, les météorologues prévoient des précipitations importantes et des inondations dans les jours à venir, avec des risques de glissements de terrain. Selon l'institut météorologique d'État Geosphere Austria, certaines régions du Bas-Autriche et du Haut-Autriche pourraient recevoir plus de 300 litres de pluie par mètre carré d'ici mardi. Les services d'urgence se préparent à une importante crue de la Danube, comparable à celle qui se produit tous les 10 à 15 ans. Des systèmes mobiles de protection contre les inondations ont été installés et des sacs de sable ont été remplis.

En réponse aux pluies torrentielles en République tchèque, des avertissements similaires ont été émis par le système européen d'alerte de crue pour les rivières Elbe et Moldau. La rivière Elbe, qui traverse plusieurs pays de l'Union européenne, devrait augmenter considérablement dans les zones touchées.

Compte tenu des inondations en Pologne et en République tchèque, l'Union européenne surveille de près les schémas météorologiques et les situations d'inondation dans ses États membres pour fournir le soutien et l'aide nécessaires.

