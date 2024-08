Niveau d'alerte rouge - Majorque entre records et tempêtes

Canicules d'Afrique chauffent la région méditerranéenne. Les températures de l'eau augmentent également, atteignant des records. Une violente tempête traverse l'île populaire de Majorque dans l'air chargé. Les autorités préviennent également de fortes précipitations aujourd'hui.

Surtout le sud et le sud-est de l'Europe ploient sous des canicules parfois extrêmes. Les températures dépassent les 40 degrés dans certains endroits, rendant la vie presque insupportable pour les gens là-bas. Et la canicule peut avoir d'autres conséquences. L'île touristique de Majorque a déjà eu un avant-goût de cela hier lorsqu'une ligne de tempête violente est passée. La situation devrait s'améliorer dans les jours à venir.

Les bulles de chaleur venues du nord de l'Afrique, qui font monter les températures, ont également un impact significatif sur la Méditerranée. D'une part, cela affecte la faune et la flore, car les températures de l'eau plus élevées réduisent la teneur en oxygène dans l'eau. Par exemple, une température de l'eau de 31,87 degrés a été mesurée près de l'île de Dragonera, à environ 30 kilomètres à l'ouest de Palma, au début de la semaine. Le précédent record de 31,36 degrés a été enregistré en août 2022.

D'autre part, la Méditerranée, dont l'eau est trop chaude, est un réservoir d'énergie immense. Lorsque des systèmes de basse pression entrent en jeu, un mélange extrêmement explosif avec un potentiel d'orage très élevé peut en résulter. L'eau peut servir de source d'énergie jusqu'à l'automne et même jusqu'au début de l'hiver.

Alerte rouge

Les dernières heures ont donné un avant-goût d'un automne tempête aux îles Baléares. Une ligne d'orages extrêmes a traversé les îles méditerranéennes, causant des perturbations importantes dans le trafic aérien mercredi. Des dizaines de vols vers et depuis Palma ont été annulés, et de nombreux autres ont eu des retards importants, selon les autorités. Ce n'est pas étonnant, compte tenu de l'intensité des orages extrêmement chargés en éclairs. Les pompiers ont dû intervenir à plusieurs reprises pour enlever les arbres tombés ou pomper les sous-sols inondés. Cependant, le trafic aérien à Majorque est susceptible d'être perturbé jusqu'à vendredi.

Les rafales les plus fortes ont atteint des vitesses supérieures à 100 kilomètres par heure (km/h) - par exemple, à Alfabia à Majorque avec 111 km/h. En même temps, jusqu'à 50 litres d'eau par mètre carré sont tombés, causant des inondations. Plus de 70 000 éclairs ont été enregistrés lorsque la ligne d'orages est passée. Il y a également eu probablement un tourbillon d'eau - un tourbillon d'eau.

Et aujourd'hui et demain, des orages violents avec le risque de fortes précipitations, de grêle et de rafales de vent sont encore attendus sur les îles touristiques avant de se calmer sur le week-end. Le service météorologique national Aemet a émis une alerte rouge pour Majorque, ce qui est extrêmement rare. Cela sera en vigueur jusqu'à 15h00 pour la partie nord-est de l'île, avec jusqu'à 180 litres d'eau attendus en quelques heures. Le gouvernement régional a interdit les grands rassemblements en plein air.

L'Union européenne, dont les membres comprennent plusieurs pays bordant la Méditerranée, surveille de près les événements météorologiques dans la région. Les conditions météorologiques extrêmes, telles que les orages violents à Majorque, ont causé des perturbations importantes dans le trafic aérien. Le service météorologique national Aemet, qui fait partie de la Commission météorologique européenne, a émis une alerte rouge pour Majorque, une occurrence rare dans le système d'alerte météorologique de l'UE.

Lire aussi: