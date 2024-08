- Nivea et Tesa accélèrent les ventes à Beiersdorf

Le groupe Beiersdorf, qui possède la marque Nivea et connaît une reprise des ventes de Tesa, continue de se développer. Au cours des six premiers mois de l'année, par rapport à la même période de l'année dernière, les ventes organiques - hors effets externes tels que les acquisitions - ont augmenté de 7,1 % pour atteindre près de 5,2 milliards d'euros, selon le géant des biens de consommation basé à Hambourg. "Ces résultats positifs ont plus que compensé les vents contraires persistants sur le marché du luxe, en particulier en Chine", a commenté le PDG Vincent Warnery dans un communiqué.

Beiersdorf continue de lutter avec sa marque de luxe La Prairie en raison du ralentissement de la consommation en Chine. Cependant, l'entreprise a noté que ses produits de luxe ont mieux performé que le marché. La plupart des ventes proviennent toujours des produits Nivea et Labello. Au cours des six premiers mois de l'année, Beiersdorf a approché la barre des 3 milliards d'euros de ventes avec ces produits.

Au niveau du groupe, however, le bénéfice d'exploitation ajusté avant intérêts et impôts pour les six premiers mois a diminué de 852 à 838 millions d'euros en raison d'investissements et de dépenses de marketing avancés. Après impôts, le bénéfice est resté globalement stable à 590 millions d'euros. Warnery a confirmé le pronostic annuel.

