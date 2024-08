Niu MQi GT 100 - la marque est d'abord sortie, maintenant de retour

Niu a déjà été présent sur le marché allemand et a disparu temporairement. Les pionniers chinois des rollers électriques sont de retour - avec leur propre succursale et un nouveau modèle.

Niu a connu une histoire tumultueuse en Allemagne en tant que pionnier des rollers électriques : après un démarrage très réussi, le fabricant chinois a souffert de la faillite de son distributeur européen KSR. Les Asiatiques ont maintenant établi leur propre succursale, à temps pour le lancement sur le marché du nouveau MQi GT 100.

Ce nouveau modèle présente l'apparence typique de Niu avec le phare distinctif qui intègre son phare de projection dans un feu diurne LED rond. Mais ce n'est pas seulement l'avant, le reste parle aussi le langage de conception familier avec des dimensions compactes et un siège presque droit avec une grande quantité de plastique en dessous. Les ergonomies sont donc bonnes : les bottes trouvent un repos confortable sur les repose-pieds plats, la distance acceptablement grande par rapport au siège détend les genoux et fait oublier l'espace plutôt limité devant. Avec un corps droit, les poignées étroites peuvent être un peu trop basses, mais la commande du véhicule est bonne.

Activation via le bouton "Prêt"

Une pression sur le bouton central sur le transpondeur met le nouveau venu en mode prêt, via le bouton "Prêt" où se trouve le bouton de démarrage sur d'autres rollers, il est activé. Au-dessus de lui, le commutateur de mode permet au pouce du conducteur de choisir parmi trois modes de conduite, selon l'urgence. Après chaque procédure d'activation, le mode E-Save est automatiquement enclenché, qui est très sobre et atteint un maximum de 45 km/h. Les choses deviennent plus ambitieuses en dynamique, puis le Niu monte jusqu'à 75 km/h avec encore une accélération très douce.

Le plein régime vient en mode sport, puis le chinois laisse facilement derrière lui les autres usagers de la route au feu de signalisation. Même en roulant, la traction est impressionnante et silencieuse et sans vibration - comme les manières, qui répondent aux exigences les plus élevées : sans changement de charge ni pause de poussée, le plaisir se termine seulement à la vitesse réelle de 100 km/h, faisant du MQi GT l'un des rollers électriques les plus rapides.

Autonomie réelle de 80 kilomètres

Bien sûr, la conduite nécessite une consommation d'énergie plus élevée - plus le moteur du moyeu fournit de puissance, plus il a besoin d'énergie. Au maximum, le moteur électrique fournit 6,2 kW, avec une puissance continue de 5,1 kW. Il tire son énergie de deux batteries Li-ion de 1,87 kWh chacune sous le siège, qui, lorsqu'elles sont conduites de manière dynamique, permettent une autonomie réelle de 80 kilomètres. Ceux qui roulent moins vite que la vitesse très impressionnante de 79 km/h atteinte lors du test devraient probablement atteindre des plages à trois chiffres.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la dynamique de conduite diminue progressivement à partir de 45 pour cent de la capacité de la batterie. Cela n'est perceptible qu'à partir de 30 pour cent de capacité restante, lorsque la vitesse maximale, la capacité de grimper et l'accélération diminuent progressivement. À seulement 15 pour cent de charge, il y a un repli électronique vers le mode E-Save - la route devrait être derrière vous à ce moment-là. Idéalement, les batteries atteindront une station de recharge avant cela. Avec une capacité restante de vingt pour cent, il faut environ quatre heures pour charger complètement, soit en interne soit en externe, ce qui peut également se faire pendant une journée de travail moyenne de sept heures et demie.

Émission zéro avec confort, plaisir de conduite et sécurité

Alors que les premiers scooters électriques étaient principalement définis par leur entraînement localement sans émissions, aujourd'hui le confort, le plaisir de conduire et la sécurité jouent également un rôle. En conséquence, le nouveau MQi GT 100 s'est amélioré dans ce domaine, bien qu'il semble un peu raide autour de la barre de direction en naviguant en ville. Cependant, il se faufile rapidement et facilement autour des obstacles courants tels que les portes de voiture qui s'ouvrent suddenly.

**Sur les surfaces typiquement dures ou négligées de nos villes, la suspension de 14 pouces de ce scooter, malgré sa répartition de poids inégale en faveur de l'entraînement arrière, peut être assez agréable. Les éléments de suspension fonctionnent décemment et filtrent les vibrations les plus grossières, tandis que les pneus CST roulent assez neutre

Le retour de Niu sur le marché allemand est important, car ils proposent désormais leur propre succursale et présentent le nouveau MQi GT 100, un modèle qui met en valeur la mobilité électrique à son meilleur. Grâce à son moteur puissant, ce scooter atteint des vitesses impressionnantes, jusqu'à 100 km/h, et offre une autonomie réelle de 80 kilomètres, grâce à ses deux batteries Li-ion et à sa gestion efficace de l'énergie.

