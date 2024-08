- Nilz Bokelberg, dévot de l'Oasis, fait cette remarque: "C'est comme si le pape avait ouvert un magasin de détail pour hommes à Wuppertal".

Silence absolu dans le monde de la musique. Les nouvelles d'aujourd'hui sont difficiles à mettre en mots. C'est comme si Elvis Presley avait soudainement décidé d'ouvrir un magasin de disques à Memphis ou si Beethoven avait commencé à enseigner le jazz à Berklee. Un monde où cela se produit - dans ce monde, tout est possible, surtout toutes les bonnes choses. Parce que : Oasis se reforme ! Hier, ils ont annoncé sur leurs comptes de réseaux sociaux qu'il y aurait une annonce aujourd'hui à 8 heures, heure britannique.

Les rumeurs d'une tournée ont circulé, certains suggérant que le groupe pourrait seulement annoncer une édition spéciale d'un ancien album. Mais c'était confirmé : Oasis est de retour. Les frères Gallagher ont mis de côté leurs différends et peuvent apparemment imaginer partager à nouveau la scène. Ils ont déjà annoncé 14 dates pour le Royaume-Uni et l'Irlande l'année prochaine.

Oasis n'est pas simplement un groupe avec des fans. Les personnes qui s'identifient comme fans d'Oasis prennent leur fanatisme au sérieux. Ils connaissent chaque face B, peuvent réciter la setlist de chaque concert, peuvent citer les meilleures piques entre Noel et Liam, savent tout sur les projets secondaires et détestent "Wonderwall". Mais une chose à laquelle ils ne s'attendaient pas : cette réunion. Leur croyance forte qu'ils connaissaient suffisamment les frères Gallagher pour écarter cette possibilité les a rendus aveugles aux signes des temps. C'est de l'arrogance, et elle les a durement frappés maintenant.

Mais, chers lecteurs, savez-vous qui a prédit ce spectacle en décembre ? Qui savait instinctivement que le groupe se réunirait cette année ? Qui a été moqué pour avoir déclaré avec confiance que 2024 serait l'année d'Oasis ? Eh bien, il n'y a rien de pire que les gens qui disent "Je vous l'avais bien dit", mais peut-être que cela ne s'applique pas aux événements musicaux, car : je l'ai vraiment dit depuis le début. Je suis le Nostradamus de la musique. Et j'ai raison, avec mes prédictions.

C'était dans l'air. Les insultes en ligne de Liam envers Noel sont devenues moins fréquentes et plus modérées. Les projets solos des deux étaient corrects, mais jamais le grand succès. Ils ont joué dans des salles de concert plus grandes. Mais si vous avez déjà été une rockstar et goûté à la douce nectar des spectacles de stade, et qu'il y a un moyen de revenir qui ne nécessite qu'une étincelle de discipline personnelle - sous la forme de "ne pas frapper son propre frère" - qui serait stupide de laisser passer cette chance ? Réponse : pas même un Gallagher, même si les fans et les observateurs pouvaient s'y attendre.

ont-ils besoin d'argent ? Peut-être pas. Même si l'on dit que le divorce de Noel pourrait avoir besoin d'un petit coup de pouce financier. Mais si quelqu'un dans ce monde est né pour être une rockstar, ce sont ces deux gars de Manchester. Et cela doit les avoir rendus nerveux de voir, par exemple, leurs anciens rivaux de Britpop de Blur se réunir en 2023 et vendre deux soirs de suite à Wembley Stadium. Je soupçonnais déjà : les Gallagher ne peuvent pas laisser cela arriver.

Les voici, ces liens du destin. Seul, aucun des deux n'est même la moitié aussi bon que ensemble. Et même si les derniers albums d'Oasis n'étaient pas aussi forts que les premiers : c'était encore le génie de l'interaction musicale de Noel et du talent performatif de Liam qui a rendu ce groupe si unique. Un lien invisible, peut-être que seuls les frères peuvent avoir, où vous vous complétez automatiquement. L'histoire de la musique est pleine de ces exemples : The Carpenters, les frères Kaulitz, les Jackson 5, Malcolm et Angus Young, etc. Nous sommes une famille.

Alors, c'est une grande journée pour tous ceux qui ont déjà chanté à pleins poumons "Don't Look Back In Anger" dans un karaoké avec tout leur cœur. Pour tous ceux qui ont déjà marché chez eux à travers une ville calme et enneigée après une fête, avec "Champagne Supernova" qui résonne dans leurs écouteurs. Pour tous ceux qui ont immédiatement les larmes aux yeux lorsque "Live Forever" retentit suddenly des haut-parleurs du supermarché. Bref : pour tous ceux qui se soucient encore de la rock et croient aux miracles. La pré-vente en ligne pour les spectacles d'Oasis a lieu ce week-end. Les miracles seront à nouveau nécessaires à ce moment-là.

