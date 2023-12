Nikola Jokić fait son show et les Denver Nuggets se qualifient pour la finale de la Conférence Ouest

Dans une série dont beaucoup prédisaient qu'elle contiendrait le futur vainqueur de la Conférence Ouest, une seule équipe s'est présentée au match décisif - les Nuggets, qui ont remporté la série 4-2.

Jokić a excellé une fois de plus et a poursuivi son incroyable parcours en playoffs en signant une performance impressionnante de 32 points, 12 passes et 10 rebonds.

Le "Joker" a donné le ton dès le début de la rencontre et a mis le feu aux poudres dans le premier quart-temps. Le double MVP a marqué ou assisté 26 points dans les 12 premières minutes - les Suns n'ont marqué que 26 points en tant qu'équipe.

Les Nuggets ont pris une avance de 44-26 après le premier quart-temps et n'ont jamais regardé en arrière.

Jokić a contrôlé le match grâce à son triple-double et, avec Jamal Murray et Kentavious Caldwell-Pope qui ont marqué plus de 20 points chacun, les Nuggets se sont facilement imposés.

Le résultat, et en particulier la performance, va inquiéter les fans des Suns, car beaucoup vont penser qu'il s'agit d'une répétition de l'horrible match 7 de Phoenix l'année dernière.

En 2022, ce sont les Dallas Mavericks qui ont écrasé les Suns avec une victoire de 123 à 90 dans un match crucial des playoffs, et une fois de plus, les Suns n'ont pas été en mesure de produire dans un match à gagner ou à emporter.

Devin Booker a eu du mal à tirer et n'a pu inscrire que 12 points en 36 minutes de jeu. Kevin Durant n'a pas non plus été à son meilleur niveau et la soirée a été décevante pour la franchise des Suns.

"C'était un mauvais sentiment", a déclaré Durant aux journalistes après le match. "C'était embarrassant. Ils sont venus nous chercher dans la bouche et nous n'avons pas pu nous en remettre.

Cameron Payne, qui a étonnamment mené les Suns au score, a également déclaré aux journalistes : "J'aurais aimé que le match soit au moins plus serré. Bien sûr, je veux gagner, mais ça n'a pas l'air bon".

Michael Malone, l'entraîneur de Denver, n'a pas tari d'éloges sur son équipe après la victoire de la série.

"Quand nous défendons, quand nous prenons des rebonds, quand nous courons, quand nous partageons le ballon, nous pensons tous que nous sommes la meilleure équipe de la NBA", a-t-il déclaré aux journalistes après le match.

Les séries éliminatoires de la NBA

Par ailleurs, les Celtics de Boston ont remporté le sixième match contre les 76ers de Philadelphie, bien qu'ils n'aient pas l'avantage du terrain.

Les Celtics se sont imposés 95 à 86 pour assurer le retour de la série à Boston pour le septième match, grâce à une brillante performance collective à l'extérieur.

Le match décisif de la série devrait être incroyable, les deux équipes cherchant à réparer les erreurs des années précédentes, et il semble que les Sixers soient prêts à relever le défi.

"Si je devais partir en guerre sur la route, pour un septième match à Boston, je choisirais ce groupe", a déclaré Tyrese Maxey, des Sixers, aux journalistes. "Je sais que nous avons des combattants, je sais que nous avons des gars résistants. Je suis prêt à en découdre".

Le septième match aura lieu dimanche, à une heure qui n'a pas été confirmée, en attendant le résultat du sixième match de la série opposant les Los Angeles Lakers aux Golden State Warriors.

Source: edition.cnn.com