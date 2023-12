Nikola Jokic a été désigné MVP de la NBA pour la deuxième saison consécutive

Le Serbe de 27 ans, 41e choix de la draft 2014, a été nommé All-Star pour la quatrième saison consécutive après une nouvelle année dominante au poste de centre. Il a devancé le centre des Philadelphia 76ers Joel Embiid et l'attaquant des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.

Jokic est le 15e joueur à remporter le MVP plusieurs fois et le deuxième à gagner deux fois de suite après Antetokounmpo en 2018-19 et 2019-20.

Jokic a accepté le prix alors qu'il se trouvait dans son écurie de chevaux en Serbie.

Interrogé par Ernie Johnson de TNT après avoir remporté le prix s'il s'est jamais considéré comme un longshot, Jokic a accepté, ajoutant : "Il n'y a aucune chance que je vienne en NBA et que je joue au basket à partir de cette ville, de cette écurie, en gros, et maintenant je joue au basket dans la meilleure ligue du monde et je joue à un haut niveau."

Lorsqu'il était jeune, Jokic a déclaré qu'il "ne pensait pas à jouer au basket-ball, je ne vais même pas mentir".

"J'étais ici, dans l'étable. "Je nettoyais les boxes. Je nettoyais les chevaux. À cet âge, je ne pensais pas du tout au basket".

Jokic a amélioré l'ensemble de son jeu par rapport à la saison dernière, où il avait remporté le titre de MVP, avec une moyenne de 27,1 points, 13,8 rebonds et 7,9 passes décisives en 74 matches de saison régulière cette année. L'année dernière, il avait atteint une moyenne de 26,4 points, 10,8 rebonds et 8,3 passes décisives par match.

Au cours de la saison régulière, Jokic est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à compter 2 000 points, 1 000 rebonds et 500 passes décisives en une seule saison.

Il a également réalisé 19 triple-doubles au cours de la saison régulière, soit 76 en carrière, ce qui le place derrière Wilt Chamberlain (78) parmi les joueurs de centre.

"Voir Nikola devenir l'un des rares MVP consécutifs que la ligue ait jamais connu est vraiment incroyable", a déclaré Tim Connelly, président des opérations basket des Denver Nuggets. "C'est révélateur de ce que Nikola est en tant que personne et en tant que joueur de basket-ball : un travailleur acharné, extrêmement motivé et déterminé à s'améliorer et à améliorer tous ses coéquipiers par tous les moyens possibles.

Les Nuggets ont affronté les Warriors en playoffs

Les Nuggets de Jokic ont été extrêmement limités cette saison. Le meneur de jeu Jamal Murray a manqué toute l'année en raison d'une déchirure du ligament croisé antérieur, tandis que Michael Porter Jr. n'a joué que neuf matchs en raison d'une blessure au dos.

Malgré toutes ces difficultés, Jokic a réussi à emmener Denver en playoffs, terminant à la sixième place de la Conférence Ouest.

Les Nuggets ont ainsi pu affronter les Golden State Warriors, qu'ils ont fini par perdre en cinq matchs dans la série au meilleur des sept matchs.

Au cours de cette série, Jokic a réalisé une moyenne de 31,0 points, 13,2 rebonds, 5,8 passes décisives, 1,6 interception et un blocage par match, avec 57,5 % de réussite sur le terrain, ce qui a permis aux Nuggets de rester dans la plupart des matchs à eux seuls.

Au cours de ces cinq rencontres, il s'est livré à des combats acharnés avec l'attaquant des Warriors Draymond Green, largement considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la NBA.

Après que les Warriors ont remporté la victoire dans le cinquième match, Jokic et Green se sont embrassés à mi-terrain et ont échangé quelques mots que Green a expliqués lors de la conférence de presse d'après-match.

"Je lui ai dit merci de m'avoir rendu meilleur. C'est un honneur et un plaisir de jouer contre quelqu'un d'aussi compétent. D'habitude, quand vous avez des gars aussi talentueux et habiles, ils sont mous. Et il est loin, très loin d'être mou. C'est un joueur absolument incroyable", a déclaré Green.

